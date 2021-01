Danielsenilla uusia projekteja - tallin tähti Dusktodawn Boogie lupaa paljon

Turun seudun norjalaisvalmentaja Kenneth Danielsen on saanut treeniinsä kolme uutta. Viime kauden kaksivuotistähti on valmentajan mukaan mahtilyönnissä uuden ikäluokkakauden alla.

Ville Toivonen

Liedon norjalaistreenari Kenneth Danielsen valmistautuu uuteen kauteen hyvillä mielin.

Kenneth Danielsen häikäisi viime kauden kaksivuotislähdöissä Dusktodawn Boogiellaan, joka vei mm. ikäluokan tammojen Kasvattajakruunun nimiinsä. Danielsen pyörittää Liedossa pientä tallia kumppaninsa Päivi Pihglrénin kanssa. Nyt treeniin tuli silti kolme hevosta yhdessä rysäyksessä, kaksi Tallinnan norjalaisvalmentajalta Gudmund Haugstadilta ja yksi Kai Kumannolta.

"Gudmund on kaverini jo lapsuudesta Stavangerin seudulta", Danielsen kertoo.

"Hän on ajautunut Tallinnaan valmentamaan hevosiaan vähän samasta syystä, kuin minä Suomeen, rakkauden mukana. Nyt rajat ovat menossa kiinni, ja Gudmund sanoi, että koita noilla vähän aikaa - tiedä vaikka saisit raveista niillä jotain."

"Gudmundin hevosista Northernlight Genious starttaa maanantaina Porissa. Se voi olla kärkipäässä, kun vastus tuntuu sopivalta ja paikka on hyvä, mutta onnistuminen edellyttäisi, että saisin kavion vähän paremmaksi. Siinä on nyt pikkuharmia. New Sensation oli ikäluokkahevonen Tallinnassa, ja paremmalla tuurilla Kriteriumissa sillä olisi isompikin tili jo. Sen silmää joudutaan hoitamaan nyt, ja starttiin tullaan helmikuussa."

"Cavalier Brodde tuli Kai Kumannolta parin kuukauden testiin - jos minä löytäisin siinä ajassa avaimia ruunaan, jolla on kyllä kykyjä, mutta viime aikoina ei ole oikein pyörä pyörinyt. Me treenaamme täällä laukkaa syvässä hiekassa, ja rata on oikein tosihyvä nytkin."

Laukkatreeni upottavassa sannassa on siis hyvä treeni aikuisille hevosille?

"Se on hyvä treeni kaikille hevosille. Minun nuoret ravurinikin treenaavat siinä. Täytyy vain tietää mitä tekee, mikä pätee kaikkeen elämässä. Se rakentaa hevosen kropan lihaksistoltaan toimivaksi. Vauhdin pitää olla hiljaista, ja sekin on parempi verrattuna ravitreeneihin. Ravissa mennään treenissäkin kovaa ja voi tulla vammoja."

Mikä on Dusktoawn Boogien tilanne?

"Erinomainen! Sen voisi ilmoittaa vaikka heti starttiin. Hevonen voi tosi hyvin, ja olen optimisti kolmevuotiskauden suhteenkin. Se on oikein lupaava juoksija. Suomalainen kilpailusysteemi tuntuu vain ainakin meidän näkökulmasta vähän vanhanaikaiselta. Isot rahat ovat kaikki syksyssä, missä niitä on sitten liikaakin yhdessä nipussa. Ikäluokkakisoja voisi jakaa tasaisemmin eri vuodenaikojen kesken."

"Ruotsissa on hyvä systeemi nyt Margaretan aikaisten hevosten lähtöjen ansiosta ja muutenkin enemmän vaihtoehtoja pitkin vuotta. Sitä en liioin oikein ymmärtänyt, että jos halutaan kasvattaa tähtiä, niin miksi kaksivuotiaat kasvavat hevoset kilpailutetaan niin tiiviisti? Sekä Kasvattajakruunussa että Hevosenomistajapokaalissa oli vain yhdeksän päivän väli karsinnasta finaaliin. Se tuntuisi lyhyeltä vanhemmillakin hevosilla ja varsoilla se on aivan liian lyhyt."