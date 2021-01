Kirkkaan varsatähden ja Valiodivisioonafinaalin sankarin lähes vuoden kestänyt hiljaiselo päättyy – Ellin Sisu takaisin tositoimiin

Anu Leppänen

Huimilla vauhtivaroilla varustettu Ellin Sisu on voittanut puolet uransa 40:stä kilpailuistaan. Oriin 9-vuotiskausi käynnistyy sunnuntaina Kaustisella valmentaja-omistaja Pauli Raivion ohjastamana.

Viiden vuoden takaisen Kriteriumin voittanut Ellin Sisu on ollut kilparadoilta sivussa lähes vuoden. Paluu on edessä sunnuntaina Kaustisella.

Oriin edellinen starttimerkintä on helmikuulta 2020. Ellin Sisu otteli tuolloin Vermossa keulasta kakkoseksi. Edelle painui ruunaruhtinas Polara.

”Ellin Sisu kampesi siinäkin kisassa lopussa ulospäin, ja Moilasen Arin oli ahdistettava ori takaisin sisälle. Siihen saattoi mennä voitto. Tämähän se ongelma on ollut varsasta saakka. Paitsi lopussa Ellin Sisu on saattanut tehdä ihme mutkittelua myös matkalla. Jo Pikkupelimanni-finaalissa se yritti kääntyä viimeisellä takasuoralla muita vastaan”, oriin valmentaja Pauli Raivio aprikoi.

”Apuja asiaan on haettu monelta taholta; lääkäreiltä ja hierojilta. Ihanteelliseen lopputulokseen ei kuitenkaan ole päästy. Onkohan se sitten niin, ettei pantteri pääse pilkuistaan? Kunto on oriilla rautaa, vauhtia on vaikka muille antaa ja lähtönopeus on räjähtävä, mutta sen toimivuuden suhteen on edelleen 50-50.”

Pitkään paussiin ei Raivion mukaan ole yksiselitteistä syytä.

”Tuli se koronatauko, ja sitten kesällä oli siitoskiireitä, eikä oikein kehdannut lähteä nolaamaan oria radoille tammanomistajien silmissä. Sitten tulikin syksy kolhuineen, eikä tehnyt mieli lähteä raviloihin ollenkaan”, Raivio viittaa kuningas Tähen Toivomuksen poismenoon.

Raivio kertoo, että varsinkin syyskesällä Ellin Sisua hoidettiin pätevien eläinlääkärien toimesta, mutta viisasten kiveä ei löydetty.

”Kyllä se juurisyy kaikkeen tähän mutkitteluun ja muuhun on löytymättä. En ole pitänyt oriin kanssa kiirettä, ja olen miettinyt, että aika kyllä auttaa. Mutta Ellin Sisu kääntyi nyt 9-vuotiaaksi, eikä se aika näytä auttavan. Koetetaan alkaa ajaa kilpaa ja katsoa, josko se tepsisi”, Raivio suunnittelee.

”Sanoin sen 20-25 vuotta, että en rekeä tarvitse, mutta nyt syyskesällä oli kaivettava se esiin. Juttelin Mönttisen Leon kanssa, ja hän kertoi ajaneensa Larsmanin kuntoon reellä. Sulan maan aikana Ellin Sisu ehti vetää jo rekeä, ja aika ravakasti ori vei. Nyt lumessa homma sujuu jo hienosti. Sitten kun kärryt laittaa perään, niin virtaa ja intoa tulee yli tarpeidenkin.”

Raivio kertoo ajaneensa Ellin Sisulla ratahiitin Killerillä reilu viikko sitten.

”Kohtuullisesti ori meni. Kurveissa Ellin Sisu ravasi nätisti, mutta kun kaarteesta tultiin suoralle, niin alkoi se ulospäin puskeminen. Sitten kun oriin päästää täyteen vauhtiin, niin se menee kyllä kivasti”, Raivio raportoi.

Koska Ellin Sisu on itse itsensä vakavin vastustaja, ei tähtäimiä voida Raivion mukaan asettaa.

”Matalalla profiililla aloitellaan ja katsellaan, missä mennään ja mitä tapahtuu. Siksi ajan Kaustisella itse, kun haluan tarkan tuntuman nykytilanteesta. Hokeista ei ole oriille mitään haittaa, oikeastaan päinvastoin. Jos Ellin Sisu toimii, se voisi varmasti mennä jopa samaa aikaa kuin viimeisimmässä kisassaan”, vertaa Raivio Vermon helmikuun starttiin, missä Ellin Sisu noteerasi auton takaa täyden matkan tuloksen 23,6.

Raivion oman oriin Visulin pojan Ellin Sisun merittilistalla ovat myös Derbyn kakkonen sekä Oulu Expressin, Pikkuprinssin, Satakunta Seniorin, Tawaststjernan Muistoajon ja Valiodivisioonafinaalin voitot. Ellin Sisu on paukutellut urallaan SE-lukemia kolme kertaa.

”Onhan oriin statistiikka kova, 40 kisaa ja 20 ykköstä, ja ori voittanut ihan avoimiakin lähtöjä. Jos homma ei radoilla ala pelittää, niin sitten Ellin Sisu jää siitosoriin hommin. Kotona se on mukava käsitellä, siinä ei ole mitään”, Raivio sanoo viime vuonna 20 tammaa astuneesta oriistaan.