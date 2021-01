Suvukas ja lahjakas Global Bring It On Suomeen - "On tämä niin mukavaa hommaa, että piti tehdä paluu"

Ville Toivonen

Kouvolan Pilkanmaalla treenaava Isto Kuisma saa talliinsa mielenkiintoisen vahvistuksen, nelivuotiaan Bold Eaglen tyttären Global Bring It Onin.

News Stable ja Rakennus Iiro hankkivat lauantaina pidetystä Traveran huutokaupasta 4-vuotiaan Ruotsissa syntyneen Global Bring It Onin omistukseensa. Tamman hinta nousi 170 000 kruunuun.

”Veljeni Iiro (Uutinen) tämän bongasi. Hinta jäi meidän limitin alapuolelle. Global Bring It Onin suku herätti huomion. Taustoja tutkittiin sen verran, että tamma oli loukkaantunut kolmevuotiaana tarhassa, ja sen vuoksi kauden loppu jäi välistä ja startteja on vasta vähän”, valaisee News Stablen edustaja Panu Uutinen.

Global Bring It Onin isä on Bold Eagle. Emä on 11-aikainen ja yli 162 000 dollaria ansainnut andoverhallilainen amerikkalaistamma She Wears It Well. Sen siitosavaus on ollut lupaava. Esikoinen Global Wonderful on sijoittunut 25:sta yrittämästään liki puolissa kaksariin ja painellut ennätyksen 12,0. Toinen varsa on puolestaan yli puolissa uransa starteistaan kaksariin yltänyt 12,8-aikainen Feel The Rush. Global Bring It On on emänsä kolmas jälkeläinen.

Myös emälinjan seuraavat nimet Ever a Lady ja Lifelong Victory ovat 11-ennätyksisiä amerikkalaistammoja.

Global Bring It On on valmentautunut nuoren Mattias Djusen tallissa. Uran viidestä kisasta yksi on päättynyt voittoon ja yksi kolmoseen. Ykkönen tuli tammikuun puolivälissä Örebrosta täyden matkan autotuloksella 17,2. Tuorein startti on eiliseltä ja samalta radalta. Global Bring It On laukkasi johtavan takaa ensimmäiseen kurviin mentäessä.

Uutinen kertoo, että tamma tulee Suomeen pikimmiten.

”Global Bring It On menee Kuisman Istolle treeniin. Hevosen jatkoa en osaa tarkemmin vielä sanoa. Annetaan Iston katsoa tamma läpi ja tutustua rauhassa siihen. Tuumaillaan sitten tulevaa.”

News Stable muistetaan menestyneiden hevosten omistajana, mutta viime aikoina on ollut hiljaista.

”Sarin (ent. Uutinen, nyk. Väisänen) kanssa lopetettiin oma hevosvalmennus, eikä mulla ole ollut hetkeen omistuksessakaan hevosia. Sanoin jo, ettei niitä enää tulekaan, mutta on tämä niin mukavaa hommaa, että piti tehdä paluu. Aiemmista hevosista Order By Boss oli hyvä, mutta Jaguar Point oli vieläkin parempi. Sillä oli vain kovasti vaivoja”, Uutinen muistelee.