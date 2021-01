MT Ravinetin vuosikuvasto nyt myynnissä – MT Hevosten tilaajille kaupan päälle

Tuija Irri on pitkänlinjan raviammattilainen. Irrin perheeseen tutustutaan MT Ravinetin uudessa vuosikuvastossa.

MT Ravinetin vuosikuvasto ilmestyy 12.2. Sen voi tilata jo nyt verkkokaupan kautta.

Vuosikuvasto tulee myyntiin myös Lehtipisteisiin ympäri maata. Kuvaston muista mahdollisista myyntipaikoista kerrotaan myöhemmin. Vuosikuvasto maksaa 12 euroa ja kotiin toimitettuna hinta on 15 euroa.

Vuosikuvastossa on tuttuun tyyliin tarinoita hevosista ja ihmisistä niiden ympärillä Suomessa ja maailmalla. Kuvastossa käydään läpi mm. Suomen tunnetuimpien hevoseläinlääkärien Jukka Houtun ja Antero Tupamäen vaiheita opiskeluajoista nykyhetkeen. Sille aikajanalle mahtuu tuhansittain nelijalkaisia potilaita sekä melkoisia muutoksia eläinlääkinnän toimintatavoissa.

Irrin raviperhe on ollut 1990-luvun alusta asti tiedetty ja tunnettu toimija ravi-Suomessa. Tuija Irri on arvostettu raviammattilainen ja ikäpolvensa näkyvimpiä naisohjastajia. Hänen puolisonsa Kari Irri on maarakennustöiden ohella elänyt Tuijan kanssa täyttä ravielämää ja ajanut myös yli 700 starttia kilpaa. Heidän lapsena Jonna ja Joni-Petteri ovat molemmat ammattivalmentajia. Kuten missä tahansa perheessä, eri näkemysten yhteensovittaminen ei ole ollut vuosien varrella aina mutkatonta.

Saarijärvellä hevosiaan valmentava Kimmo Ahola on noussut muutamassa vuodessa maamme ravikärkeen. Hän kertoo hevosistaan ja niiden valmentamisesta kotimaisemissaan.

Kotimaisen ja kansainvälisen raviurheilun ja hevoskasvatuksen merkittävä vaikuttaja Kimmo Kemppi kertoo Kempin ravihevoskasvatuksen uusista tuulista. Hänellä on mielenkiintoisia ehdotuksia myös kotimaisen raviurheilun kehittämiseksi. Ja onpa jutussa mukana muutama yllättävä asia Kemp-kasvattien menneistä ajoistakin.

Kotimaisen ravihevoskasvatuksen kärkinimiin kuuluvat Riikka ja Ari Takaneva kertovat näkemyksensä jalostuksesta sekä pihattokasvatuksesta. Riikka Takaneva painottaa, ettei ole sattumaa, että tietyistä isistä ja emälinjoista syntyy enemmän juoksijoita. Silti kansallisrodun geenikanta supistuu, jos ei käytetä muita kuin muutamia juuri menestyviä tähtiä.

Ulkomaista jalostusasiaa käydään läpi asiantuntijavoimin muun muassa Ranskan ja Pohjois-Amerikan osalta. Lisäksi vieraillaan Ruotsissa vuosikymmenien ajan hevosia kasvattaneen ja monipuolisesti hevosalalla mukana olleen pariskunnan luona. He pohtivat jo kasvatustoiminnan lopettamista, mutta helppoa se ei ole kun auringonsäteiden alla käyskentelee nunciolainen varsa ja lisää on tulossa omilta laadukkailta tammalinjoilta, isinä Googoo Gaagaa ja Maharajah.

Kuten keskiviikkona uutisoitiin, uuden MT Hevoset -palvelun myötä nettijulkaisujen maksumuuria tiukennetaan jonkin verran siirtymäajan jälkeen eli 8.2. alkaen. Osa jutuista on edelleen vapaasti luettavissa, mutta osa vaatii kirjautumisen. Muun muassa TalkKari- ja MT Ravit-ohjelmat vaativat kirjautumisen.

Maaseudun Tulevaisuuden Digi-paketin tilaajat pääsevät lukemaan koko MT:n sähköisen sisällön vapaasti. Sen lisäksi tarjolla on edullisempi MT Hevoset -paketti heille, jotka haluavat lukea vain Ravinetti ja Hevoset-osastojen uutiset. Jos MT Hevoset -paketin tilaa nyt vuodeksi, kauppaan kuuluu myös Ravinetin vuosikuvasto kotiin toimitettuna.

MT Hevoset -paketin voi tilata täältä

MT Ravinetin vuosikuvaston voi tilata täältä