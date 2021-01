Uutiset

Face Time Bourbon ja Goop jatkavat valtaistuimella - ehkä pitkään Uutiset Prix d'Ameriquen 101. versio todisti sen, mitä epäiltiinkin. Face Time Bourbon on kiistatta Euroopan kovin ravuri tällä hetkellä.

Elise Fossárd

We are the Champions! Face Time Bourbon on Europan tämän hetken kovin ravuri, vaikka tässä kotioloissa se vaikuttaa aika leppoisalta tyypitä. Valmentajansa Sebastien Guarató on tehnyt huiman tarkkaa työtä superravurinsa kanssa,

Face Time Bourbon siirsi Ameriquen ennätyksen uusille lukemille. Ori ravasi 2700 metriä uusiin ME-lukemiin 10,8 tasoituslähetyksellä. Lähdön parhaasta hevosesta ei jäänyt epäselvää, sillä ori sai tehdä raastavan työn ottaakseen toisen Prix d'Amerique -tittelinsä. Sen ohjastajalle Björn Goopille voitto oli kolmas ja valmentaja Sebastien Guaratolle neljäs, sillä Bold Eaglella Bordeauxista kotoisin oleva nykyinen normadialainen otti myös kaksi titteliä. Joukkeella on mahdollisuus hallita tilannetta vielä useita vuosia eteenpäin, sillä Face Time Bourbon täytti vuodenvaihteessa kuusi, ja se on ikänsä puolesta ottanut jokseenkin maksimimäärän voittoja. Toki Prix d'Ameriquen säännöt sallisivat nelivuotiaankin osallistumisen, mutta käytännössä nelivuotiaana osallistuminen alkuvuodesta on melkein mahdoton ajatus. Face Time Bourbonin (Ready Cash) keväät tulevat todennäköisesti menemään monta vuotta eteenpäin siitostyössä, ja loppuvuodesta aletaan taas tähtäys uuteen Prix d'Ameriqueen eli monen vuoden hallinta on mahdollista. Face Time Bourbon saattaa olla Napoleon ranskalaisessa raviurheilussa pitkäänkin. Ori on myös Euroopan suosituin siitosori tällä hetkellä yli 200:n vuosittaisilla astutusmäärillä. Talvimeeting ei ole ollut tällä kertaa samanlainen menestyskulku Ranskassa paljon talvikaudella ajavalle Björn Goopille, kuin esimerkiksi viime vuonna. Isoissa paikoissa ei kuninkaan ohjastajalle kuitenkaan ole tullut virheitä. Face Time Bourbon ja Goop ovat kilpailleet Vincennesin talvessa kolmesti ja voittaneet kaikki. Kaikkein jäätävin esitys säästettiin pääkisaan. Prix d'Ameriquen ykköspalkinto nousi tälle vuodelle takaisin 450000 euroon 2020 koronavuoden numeroiden 405000:n jälkeen. Lähtö uusittiin, mutta se ei Face Time Bourbonia haitannut. Ori avasi kovaa, mutta Bahia Quesnot lähti vielä lujempaa ja haki etusuoralla keulat. Kaikki odottivat suosikin etenevän keulaan seuraavaksi, mutta ei: Junior Guelpa rattailla tai keulatamma päättivät toisin. Vauhti kävi 07:ssä jonkin matkaa, mutta piikkipaikkaa ei ollut tarjolla. Goop tyytyi keulan selkään, ja avaimet näyttivät olevan suosikkia seurannelle Davidson Du Pontilla, jonka Jean-Michel Bazíre oli kuin olikin saanut vaisumman jakson jälkeen vireeseen. Takasuoralla kolmantena ravannut Davidson Du Pont ja Bazíre pakoittivat Face Time Bourbonin ajoissa ulos selästä. Face Time Bourbon siirtyi muitta mutkitta keulaan, ja jyvät eroittuivat loppumatkasta akanoista: Face Time Bourbon edellä, Davidson Du Pont perässä ja muut kaukana. Face Time Bourbon ja Goop olivat suvereeneja; haastaja ei saanut suosikista mitään otetta. Euroopan ravihallitsijasta ei ole epäselvää, mutta harmittavasti siitoskausi estänee osallistumisen Elitloppetiin keväällä ehkä ikuisesti - toki kaikki on mahdollista. Myös valmentaja Guarato tekee suvereenia työtä: valmennettavansa paras suoritus osuu tärkeimpään paikkaan hyvällä prosentilla. Ranskalaisoriin omistaa kansainvälinen joukkue. Italialainen Scuderia Bivans Srl taustallaan Antonio Somma on pääomistaja, kasvattaja saksalainen Rainer Engelke, valmentaja Guarato ja Bold Eaglen omistaja Pierre Pilarski pienempiä osakkaita. "Fantastinen hevonen", Guarato lausui voiton tunnelmissa. "Se joutui tekemään rajun suorituksen, mutta kesti. Goop osaa myös hyödyntää Face Time Bourbonin ominaisuuksia upealla tavalla." "Anteeksi kielikuvani, mutta mikä pirunmoinen sota voitosta taas syntyi", Björn Goop tuumi. "Kaikki ei mennyt nappiin, mutta lopputulos meni. Face Time Bourbon oli taas uskomattoman hyvä!" Voit katsoa Prix d'Ameriquen 2021 tulokset tästä ja uusinnan ruudusta "replay" oikeasta yläkulmasta klikaten. Aiheet Face Time Bourbon Prix d'Amerique Vincennesin ravit Vincennesin talvimeeting Sebastien Guarato Jean-Michel Bazire Björn Goop Antonio Somma Rainer Engelke Pierre Pilarski