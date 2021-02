Nousevalla valmentajanimellä Roni Paldanilla momentum - valmennettava 75-finaalissa tänään

Lappeenrannan läheltä Miehikkälästä ponnistanut Roni Paldan otti ensimmäisen Ruotsin 75-voittonsa Power Blasterilla tammikuun 23. ja on yksi suosikeista samalla hevosella lauantain Solvallan finaalissa. Mikä on miehiään Roni, 28?

Jari Lauri

Joanna Sisu, 2, ja Roni Paldan vauhdissa Söderby Gårdin maisemissa.

Tuomas Korvenojan oppi-isäkseen nimeävä Roni Paldan on nuoresta iästään huolimatta kokenut jo valmentajauran nousut ja laskut. Minkä nuorena alkaa, sen vanhempana taitaa, voisi sopia erityisesti tähän tarinaan. Oli miten oli, Paldan elää tähänastisen hevosuransa kulta-aikaa. Pyrkimys eteenpäin ja halu oppia kuuluu kirkkaana miehen äänestä.

Valmentajaura ei nuoresta iästä huolimatta alkanut eilen, vaan sitä on takana jo kahdeksan vuotta. Harjun oppimiskeskuksen jälkeen Paldan meni Korvenojalle työihin. Sieltä löytyi paitsi käsitys siitä, millaisiin hevosiin on tarkoitus pyrkiä, myös vaimo Elina. Pariskunnalla on kahdeksan ja viisvuotiaat lapset. Korvenojalla Paldanilla alkoi viritä ajatus oman tallin perustamisesta.

"Meillä on ollut perheessä aina hevosia", Roni Paldan aloittaa.

"Jo silloin, kun olin pieni ja asuttiin kerrostalossa, meillä oli hevosia. Olin siinä neljän vanha, kun lauantaisin otin penkin ja valjastin jotain siihen eteen ja ajoin muka itse kilpaa, kun tuli ravilähetys. Aika pian perheemme muutti sitten omaan maapaikkaan Miehikkälään, missä oli omat hevoset. Ne ovat aina olleet kuvassa, mutta pitkään ei ollut käsitystä, että se voisi olla minulle ammattikin. Yläkouluiässä se alkoi kirkastua, kun tuli esiin, että on koulutusvaihtoehtoja tähänkin. Korvenojalla työskennellessä Elinan kanssa ajattelimme, että meillä on tiimi valmiina. Siitä se oman tallin pito aika nopeasti lähti."

Kahdeksan vuoden tallinpitoon on mahtunut ylä- ja alamäkiä.

"Alku meni ihan lupaavasti, oli monenlaisia hevosia. Korvenojalla oppi mm. sen, että hyviä hevosia on pakko saada, jos meinaa pärjätä. Saimme hevosia, ja niitä oli valmennuksessa kotona sekä uudessa Tapani Ruopalta ostetussa paikassa Miehikkälässä, missä oli suorat ja rata valmiina. Meillä oli muutamia aika mukavia valmennettavia, mutta myös paljon hyvin tavallisia. Menestystä ei tullut tarpeeksi, ja pian olimme taloudellisesti todella tiukoilla, liian tiukoilla. Hevoset vähentyivät ja siirryimme pelkästään kotiin valmentamaan. Siinä kohtaa vielä isä sairastui, ja siksikin kotiinpaluu oli ainoa ratkaisu."

Miten tuolta laaksosta on tultu tämän päivän menestykseen ja ehkä vielä suuremman porteille?

"Perheen tuki on ollut tärkeä. Meillä on koko perhe tätä tekemässä, isäkin pystyy taas ajamaan jonkin verran hevosia. Sitten on tultu oikeaan aikaan tänne Sisulle Arlandan lähelle ja avattu tänne toinen talli (tätä haastattelua tehdessäkin valmentaja oli startannut auton Miehikkälästä kello neljä aamulla ja lentänyt treenaamaan hevosia ja lauantain Solvallan 75-finaaleihin Power Blasterin starttia valmistelemaan). Ajat ovat sellaiset, että on hyvä pitää mahdollisuus osallistua Ruotsin parempiin palkintoihin Solvallan lähellä. Täällä Sisulla myös tavallaan toinen perhe, suomalaiset pitävät mahtavasti yhtä. Esimerkiksi ilman Mika Forssin, vaimonsa Marjo Kivimaan, Petri Salmelan, Marko Alamäen ja Anne Raatikaisen apua tästä ei olisi tullut mitään. He ja muutkin paikalla toimivat suomalaiset vetävät aivan mahtavalla tavalla yhtä köyttä. Sisun paikat ovat viime aikoina saaneet paljon kritiikkiä, mutta en näe asiaa ihan samalla tavalla. Toisaalta Kalevi Pietilän (lauantain 75-finalistin Power Blasterin omistaja) panos hevosenomistajana on ollut tärkeä. Hän on ollut mukana omistajana koko valmentajataipaleeni. "

"Sisu oli voimissaan 2011 tienoilla, kun kävin siellä ensimmäisiä kertoja, meininki oli vähän samaa kuin tänä päivänä. Henki oli kova. Sitten omistaja Olle Larsson ilmoitti myyvänsä paikan ja seurasi vaisumpia vuosia. Kauppa ei toteutunut ja Larssonkin on innostunut uudestaan. Nyt on tällaiset ajat, ja henki on taas oikein vahva - tekemisen meininkiä löytyy. Ajopaikoista esimerkiksi on valitettu, mutta jos kelit vaihtelevat kovasti, eihän sille mitään mahda kukaan. Esimerkiksi rataan ei saa uutta pinnoitetta nappia painamalla, jos kelit muuttuvat yhtäkkiä dramaattisesti. Samanlaisia haasteita on kelien kanssa takuulla muillakin valmennuspaikoilla, mutta kyllä Sisullakin yritetään tehdä tosissaan töitä."

Vuoden 2020 Prix d'Ameriquesta liikkuu huhuja, että sait ison voiton, onko tämä totta?

"Pitää paikkansa. Oltiin siellä reissussa ja kävi kaamea tuuri peliautomaatin kanssa. Se muutos minun elämässäni tuntui alkavan jo ennen tuota Pariisia. Seuraavaksi viikoksi oli jo ennen matkaa pari hevosta ilmoitettu Ruotsiin starttiin ja kun palasin matkalta ja lähdin Ruotsiin, taloudellinen tilanne olikin muuttunut. Saattoi suunnitella Ruotsin päätä ihan eri pohjalta. Elitloppet on aina ollut minulle se juttu ja tämä Ruotsin urheilun taso on hieno muutenkin. Toki kotonakin on mielenkintoisia suomalaisia varsoja, enkä tiedä ollenkaan, kummista tulee parempia. En vaikka meillä on Sisulla kolme nimenomaan Sisun kasvattamaa tosi kovasukuista tuoretta kaksivuotiasta varsaa, mm. ori Walnerista ja tamma Grande Diva Sisun emästä. Osa on kimpassa ja osa edelleen Sisun hevosia. Tallin Suomen pään nuoret hevosetkin ovat nyt kiinnostavia."

"Kyllä se Pariisi oli käännekohta, ja täytyy toivoa, että se poikii jotain hyvää valmentajauralleni. Yankee Blue (Andover Hall) oli yksi uusista hankinnoista - ei mikään jättikallis hevonen sekään, eikä mikään muukaan hankkimistani. Koitan pitää hankinnat järkevinä - että niissä olisi ideaa hintatasoon verrattuna. Yankee Blue voitti viisi ensimmäistään minun omistuksessani - se jatkoi siis Pete Salmelan valmennuksessa. Olisin saanut sen reilulla voitolla myytyä jos olisin halunnut. Nyt se on minulla ja tuntuu kyllä edelleen todella hyvältä. Salmela melkein pakotti minut ostamaan sen, ja olen kiitollinen. Aloitellaan sillä taas muutaman viikon sisään."

"Näen tämän valmentajauran eräänlaisena kiipeämisenä. Nyt on vähän aiempaa paremmat hevoset ja jatkossa toivottavasti saadaan ja hankitaan talliin vielä parempia. Suvut ovat kiinnostaneet koko ikäni, ja koitan kyllä katsoa mistä suvuista se seuraava mielenkiintoinen hevonen löytyy. Samoin katson hevosia omilla silmilläni. Minulla on selvä käsitys siitä, millaiselta huippuhevonen näyttää tai voi näyttää. Se on Korvenojan perujakin osittain. Siellä niitä oli. Yksi asia johon uskon, on se, että tämä on palveluammatti. Omistajia yritetään palvella parhaalla mahdolisella tavalla - siitä se menestys voi myös rakentua."

Hepat ovat menneet hyvin viime aikoina - eritysesti Power Blaster (Conway Hall). Valmennuksessa on 22 hevosta. Mikä se on hevosiaan ja kuinka käy Solvallan klass II:n finaalissa?

"Se on tapaus, josta olen aika ylpeä. Oriilla oli 50% hankosidevamma, kun se tuli meille. Miehikkälän metsien hangesta paluu on alkanut, ja aika hyvin menee, vaikka koko ajan ollaan varuillaan, ettei tule uusia ongelmia. Power Blasterin kuntoutus on onnistunut ja myös opettanut paljon. Mika tuuletti 75-voittoa aika huolella, koska siinä oli tätä taustaa. Hän on ollut tärkeä pala Power Blasterin tekemisessä ja suunnittelemisessa. Lisäksi juuri niihin aikoihin oli lähellä, että Pietilä olisi vienyt hevosen muualle, mutta tämä meni nyt lopulta hyvin meidän kannalta."

"Power Blaster (T75-2) voi pärjätä tänäänkin. Se on kyvykäs hevonen sarjoihinsa ja avaakin lujaa. Suosikkeja lähtee sisäpuolelta, mutta minusta siinä on monta hyvää vaihtoehtoakin. Voidaan saada selkä, ja selästä ori on meidän mielestä parempi. Voidaan päästä ohi suosikista ja ehkä keulaan asti, mikä voisi toimia sekin. Hevonen tuntuu joka tapauksessa hyvältä ja olemme optimisteja sekä tämän päivän startista että jatkosta. Sillä on vähän rahaa kykyihinsä nähden."

Ruotsin T75 menee Solvallassa kiinni kello 17.20 Suomen aikaa. Toinen kohde (Power Blasterin lähtö) starttaa 17.42 ja raveja voi seurata TotoTV:llä.