Elian Webillä kaikki hyvin - Melkko shokissa Helen Annin palkinnosta

Anu Leppänen

Katja Melkko ja puolisonsa Janne Soronen ovat olleet ennenkin gaaloissa palkittavana, mutta Ruotsin palkitsemisen hetkellä ei ollut "ykköset" päällä, kuten tässä 2017 Suomen ravigaalassa.

Maanantai toi puolestaan hyviä uutisia Melkolle toissalauantaina kultadivisioonassa keskeyttämään joutuneesta Elian Webistä - terveys on aivan hyvällä mallilla tutkimusten perusteella. Valmentaja itse toipuu reilun viikon takaisesta olkapääleikkauksesta vielä hyvän aikaa.

Ruotsin ravigaala mentiin monien muiden maiden tapaan tällä kertaa televisiolähetyksen muodossa. Melkko palkittiin Helen Annin palkinnolla, joka jaetaan suurimman vaikutuksen maan raviurheilussa vuoden aikana tehneelle naiselle.

Helen Ann Johansson oli ensimmäinen naisohjastaja, joka osallistui Prix d'Ameriqueen vuonna 1995, ja ruotsalaisohjastaja meni ja voitti koko kisan miehensä Kjell P. Dahlströmin valmentamalla Ina Scotilla.

Johansson oli itse lauantaina studiossa paikalla jakamassa nimeään kantavan palkinnon. Sen sijaan palkittava Katja Melkko ei aavistanut mitään, kun hänelle soitettiin lauantai-iltana telkkarista. Palkintoa on jaettu vuosituhannen alkuvuosista, eikä sitä ole aiemmin saanut kukaan muusta maasta lähtöisin oleva. Melkon huikea valmennuskausi noin 10 miljoonan kruunun palkintorahoineen ja 84 ykköstiloineen Ruotsissa oli tehnyt vaikutuksen valitsijoihin.

"Se oli täydellinen shokki", kuvailee Melkko.

"Minulla oli sellainen tunne, että tänään taitaa olla Ruotsin gaala, mutta sen enempää en ollut kartalla. Ajattelin, että soittaja kaipaa kommentteja johonkin mediaan tai vastaavaa, kun otin puhelimen. En koe, että naisvalmenttajat lähtisivät enää kovin eri viivalta, kuin miehet, mutta mahtavaltahan tämä tuntuu. Helen Johansson sen sijaan joutui kyllä varmasti taistelemaan ennakkoluuloja vastaan ajaessaan kilpaa. Töitä on joka tapauksessa tehty kovasti. Ei niitä töitä tehdä mitään palkintoja mielessä. Hyvältä tämä kuitenkin tuntuu."

Mikä on oma terveydentilasi?

"Olkapää on vielä kipeä. Sitä pitää lepuuttaa vielä ohjeen mukaan vajaat pari viikkoa ihan täysin ja senkin jälkeen olla varovainen Täytyy koittaa malttaa hoitaa se kerralla kuntoon."

Entä Elian Webin terveydentila?

"Tänään käytiin klinikalla, ja tutkittiin huolella. Mitään vikaa ei löydetty, mutta joitain verikokeiden tuloksia vielä odotellaan. Ellei niissäkään ole vikaa, käydään vielä rasituskokeissa. Hyvin se voi ja on hirmu iloisella päällä. Jotain sydämen rytmihäiriöihin liittyvää sen keskeyttämiseen ehkä liittyi, vaikea tietää. Yhdeksän vuotta on menty yhtä jalkaa tämän hevosen kanssa, ja sillä on huiman iso rooli tässä kaikessa menestyksessä. Varmistetaan takuulla, että ruunalla on kaikki ehdottomasti hyvin, ennen kuin edes mietitään mitään kilpailemiseen liittyvää."

Keskiviikon T86-kohteissa on yksi hevonen startissa, kuinka käy?

"Galileo Journey (T86-6) on kunnossa ja tosi hyvä hevonen sarjoihinsa, mutta takarivi on iso miinus. Se voi voittaa nytkin, mutta ei ole näistä asemista mitenkään varma onnistuja."

*Melkon palkitsemisesta kertoi Suomessa ensimmäisenä Hevosurheilun nettisivut.