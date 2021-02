Paris-Turf: Goop sai potkut Face Time Bourbonin rattailta - Eric Raffín uusi ohjastaja

Terhi Piispa-Helisten

Face Time Bourbon ja Björn Goop, kuvassa Vermossa syksyllä 2019, eivät enää ole ranskalaismedian mukaan valjakko.

Face Time Bourbonin italialainen pääomistaja Antonio Somma tweettasi jo viime pyhän Prix de Francen jälkeen olevansa hyvin tyytymätön Björn Goopin ohjastukseen. Face Time Bourbon meni rajun matkavauhdin jälkeen kankeilla jaloilla 2100 metriä kilpailuennätystä sivuten 09,8, mutta tuli viime metreillä tamma Delia du Pommereuxin ohittamaksi.

Goopin vaihtamisesta oli jo 2019 Vermon UET Grand Prixin yhteydessä puhetta, mutta voitto Suomessa johti jatkoon ja nyt jo kahteen Prix d'Amerique -voittoon valjakkona. Se ei pelasta Goopin jatkopestiä, vaan Paris-Turfin mukaan Eric Raffín ohjastaa oritta kuudes maaliskuuta Vincennesin Prix de Selectionissa taistelussa 90000 euron ykköspalkinnosta neljä-, viisi- ja kuusivuotiaille tarkoitetussa lähdössä.

Somman firman Scuderia Bivans Srl:n lisäksi Ranskan ykkösoriin osaomistajia ovat valmentaja Sebastien Guarato, kasvattaja Rainer Engelke ja Bold Eaglesta tuttu Pierre Pilarski. Raffín on Ranskan kärkiohjastajia, ja hänet tunnetaan myös valmentajan hyvänä ystävänä. Valjakko on kilpaillut aiemminkin yhdessä kahdesti, tuloksena voitto molemmilla kerroilla. Goop on voittanut oriilla 25 kertaa ja jäänyt kakkoseksi viidesti.

Paris-Turfin twitter-sivulle.

Expressenin uutiseen.