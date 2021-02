Iivari Nurminen töihin Melkko-Soroselle - ”Onhan tämä mahtava tilaisuus”

Ville Toivonen

Vuoden 2018 oppilasohjastajien EM-kakkonen Iivari Nurminen suuntaa maaliskuussa kohti uusia haasteita.

26-vuotias Iivari Nurminen aloittaa maaliskuussa työt Julmyrassa Katja Melkolla ja Janne Sorosella. Hän on työskennellyt viime lokakuusta lähtien Mika Haapakankaalla Bergsåkerin raviradan liepeillä sijaitsevassa Wolmsta Gårdin valmennuskeskuksessa.

”Asia eteni osittain mun ohikin. Isäni Anssi (Nurminen) oli keskustellut jotain Katjan kanssa, ja Pursiaisen Tuulan kauttakin juttu kulki ja asiat sattuivat kohtaamaan. Hän käy hieromassa sekä meidän että Katjan hevosia”, Iivari Nurminen aloittaa.

”Katja sitten otti yhteyttä ja sanoi, että on jutellut Anssin kanssa ja kysyi tilannettani tarkemmin. Tarkoitus ei ollut vielä näin varhain keväällä mennä takaisin Ruotsiin, mutta Katjalla oli tarvetta työntekijälle heti. Hyvältä tarjous kuulosti, ja onhan tämä mahtava tilaisuus. Katjaa en tunne tarkemmin ennestään, kun Suomessa vaikutimme eri puolilla maata.”

Alkuviikosta uutisoitiin, että Melkon ja Sorosen toiminta laajenee Ranskaan. Näillä näkymin Nurmisen toimipiste tulee kuitenkin sijaitsemaan Julmyrassa.

”Mulla on passihevosia ja teen hoitajan töitä. Sitä haluankin tehdä, niin sanottua perustyötä. Kilvanajo kuuluu myös kuvaan, mikä on tietenkin suuri mahdollisuus. Ohjastamiselle on Ruotsissa hyvä sauma mulle, kun siellä on starttimäärän mukaan rajattuja lähtöjä reilusti. Luulen, että siitä on Katjallekin etua, kun hänellä on oppilaslähtöihin nyt oma kuski. Niissä lähdöissä on kuitenkin ihan normaalit palkinnot”, Nurminen kommentoi.

Ruotsissa Nurminen on ohjastanut 22 starttia, ja menestys on ollut mukavaa. Voittoja on tullut kolme, samoin kakkosia.

Nurminen sanoo viihtyneensä Wolmsta Gårdissa hyvin. Mika Haapakankaan kanssa oli sovittu, että Nurminen on talven töissä hänellä ja jatkoa mietitään sen jälkeen.

”Olen Haapakankaille tosi kiitollinen, että he antoivat mulle heti vastuuta ja mahdollisuuden ajaa kilpaa. Heidän valmentamallaan hevosella Power Swirlillä ohjastin ensimmäisen voittoni Ruotsissa. Oon ylpeä siitä, että jaksettiin porukalla tehdä talven treenikausi huolella.”

Nurminen valaisee, että Haapakankaan hevosten alkukauden hiljaiselo on ollut suunniteltua. Hän sanoo, että talvi on keskitytty treenaamaan ja hoitamaan hevosia. Tallin tähtäimet ovat keväässä, kesässä ja syksyssä.

”Mika tykkää ajaa hevosillaan ilman kenkiä, ja maaliskuun alusta alkaenhan se on Ruotsissa jälleen mahdollista.”

Haapakankaan suojattien kauden ensimmäiset kisat ovat edessä Bergsåkerissa tulevana maanantaina.

”Mika on taitava laittamaan hevoset huippulyöntiin juuri niihin tärkeisiin lähtöihin. Haapakankailla ollaan kovia tekemään töitä. Se yrittäjätausta näkyy selvästi, eikä periksi anneta. Jos joku homma menee pieleen, niin käydään huutamassa nurkan takana, että ”perkele!”, ja sitten palataan yrittämään uudelleen. Se on sitä suomalaista sisua”, Nurminen nauraa.

Hän oli otettu Wolmsta Gårdin puitteista.

”Paikka kyllä yllätti. Bergsåker on Keski-Ruotsia, vaikka se usein pohjoiseksi mielletäänkin. Treenimaastot ovat huippuluokkaa. Voikohan parempia olla Julmyrassa - tai muuallakaan? Öystein Tjomsland osti Wolmsta Gårdin, ja hänellä on intoa päivittää keskusta."

Reissussa mukana ollut, isä-Anssin treenilistoille kirjattu, The Revenant voitti neljästä Ruotsin-kisastaan kaksi ja ravasi lisäksi yhden kakkosen. Iivari Nurmisen tapaan myös The Revenant on tällä hetkellä Suomessa.

”Ruunalla tähdätään Pilvenmäki Specialiin, joten se ei luultavasti lähde heti mun kanssa Julmyraan. Mutta jossain vaiheessa The Revenant kyllä palaa Ruotsiin.”

Mukaan Julmyraan lähtee myös Nurmisen tyttöystävä Linda Metsämäki sekä hänen omistamansa lahjakas Cookie Girl ja pari ratsua. Metsämäen hevoset majoittuvat Julmyraan.

”Linda tekee Katjalle töitä ja sitten puoliksi ratsuhommaa. Myös Cookie Girl koettaa Pilvenmäki Specialiin, mutta tamma lähtee jo nyt Ruotsia valloittamaan. Linda olisi tullut mukaan Wolmsta Gårdiinkin, mutta ei ihan saatu järjestettyä kaikkia tyydyttävää ratkaisua sen suhteen. Onneksi Julmyrasta löytyi kiva paikka, mistä saatiin karsinoita vuokralle ja kuvio kuntoon. Iso pakettihan tää on kokonaisuudessaan, ja toivotaan, että molemmat viihdytään siellä”, Nurminen miettii.

Viikot ennen Melkko-Sorosella aloittamistaan Nurminen viettää Suomessa.

”Sain negatiivisen koronatestinkin, joten ajellaan tässä kilpaa sen verran, miten hevosia ilmoitetaan mulle", Nurminen lausuu.

Hän kuvailee, että Julmyrassa ollaan pääkallopaikalla.

”Solvalla on lähellä, ja tallin hevoset juoksevat usein keskiviikko- ja lauantaitasolla. Näkyvyys on siten isompaa, joten onhan tämä omalla uralla askel eteen- ja ylöspäin. Haluan tehdä tätä hommaa täysillä, ja kunnianhimoa löytyy.”

Nurminen oli välillä töissä ravipiirien ulkopuolella. Nyt puheesta tulvii täysi sitoutuminen ravialalle.

”Oli ihan hyvä, että tuli välissä tehtyä muitakin töitä. Vertailupohjaa löytyy, ja nyt musta tuntuu, että raviurheilu on mun kutsumus.”

Onko sitten ohjastaminen vai valmentaminen tai kenties roolien yhdistäminen se Iivari Nurmisen juttu?

”Molemmat kiinnostavat, mutta sanotaanko näin, että tilanne, jossa valmentaisin mutta en ajaisi, tuntuu kaukaiselta. Toisinpäin ei niinkään. Mutta painopisteet varmasti elävät iän karttuessa. Valmentajana mulla on vielä niin hirveästi opittavaa. Sitenhän sitä parhaiten oppii, kun kokee ja näkee erilaisia paikkoja ja hevosia. Ja hevoset ylipäätään ovat mulle se tärkein asia”, Nurminen kiteyttää.