Suomenhevoshuippuja koetellaan: Välähdys on loukkaantunut

Ville Toivonen

Ville Korjuksen salamannopeaa huippuoria Välähdystä ei nähdä lähikuukausina radoilla. Korjus haluaa herättää keskustelua kotimaisten kaviourien kunnosta.

Suomenhevospuolen kirkkaimpiin tähtiin kuuluva Nordic King ja Pohjoismaiden mestari Välähdys on loukannut oikean etujalkansa hankositeen. Oriin osaomistaja ja valmentaja Ville Korjuksen mukaan vamma paljastui Välähdyksen tuoreimman, Vermossa 30. tammikuuta ravatun, startin jälkeen.

”Ajattelin, kun ori himmasi Vermossa lopussa, että jotain on nyt vialla. Tuliko vamma sitten siinä vai jossain muualla, en tiedä. Välähdys ei ainakaan aristanut jalkaansa ennen Vermoa”, Ville Korjus valaisee.

Korjuksen mukaan hopeareunus harmaassa pilvessä on se, ettei vamma ole vakava.

”Se on pieni, noin kymmenen prosentin repeämä. Eläinlääkäriltä tuli jo treenilupa eli suhteellisen normaalia perusharjoitusta voidaan vetää tässä läpi. Ori voi tällä hetkellä ihan mukavasti.”

Välähdyksen kauden kilpailukalenteri menee kuitenkin uusiksi. Voittoisan Turun 23. tammikuuta juostun startin jälkeen väläytetty osallistuminen Solvallan toukokuun lopun suureen Elitkampen -lähtöön saadaan unohtaa.

”Mun mielestä mulla oli hyvä suunnitelma, mutta se meni reisille. Ajatus oli hioa ori nyt kilpailujen kautta lähelle huippukuntoa, kun kyseessä on kuitenkin jo 12-vuotiaaksi kääntynyt hevonen. Elitkampenin suhteen ajatukset saadaan haudata, sinne ei mun mielestä ole mitään mahdollisuuksia. Tähdätään kotimaisiin suuriin kisoihin, esimerkiksi Nordic Kingiin, jos se vain päästään korona-aikana ajamaan. Mikäli kaikki menee hyvin, keväällä tai kevätkesällä tullaan radoille”, Korjus kommentoi.

Korjus ottaa tapahtuneesta osavastuun, mutta hän haluaa herättää keskustelua myös kotimaisten kaviourien kunnosta.

”Heti kärkeen haluan sanoa, että ratamestarien tehtävä ei ole helppo, varsinkaan Suomen oloissa. Mutta silti, olen aina kritisoinut, että radat ovat liian kovia, näin talvella mutta myös kesällä. Ei olisi pitänyt ajaa Välähdyksellä kilpaa talvella, ja sikäli omaan piikkiini pistän tapahtunutta, mutta sapettaa, että pitkä työ valuu tällä tavalla käsistä.”

”Aina sanotaan, että halutaan kestomenestyjiä. Miten niitä voidaan saada, jos radat ovat vaarallisen kovia ja aiheuttavat hevosille terveysriskin? Kovat kaviourat ovat varsinkin suomenhevosille ankaria, kun niiden liikkeet ovat liiteleviä lämminverisiä korkeampia ja kauhovia, ja isku tulee siten voimakkaammin.”

”Raviurheilu on mennyt liian tuloskeskeiseksi. Niiden hyvien tulosten lunnaina voivat olla hevosten loukkaantumiset. Ratojen kunto on kaikista tärkein asia, sillä se koskee jokaista hevosta, eikä hevosen hyvinvoinnista voida tinkiä. Aina kun hevosen ilmoittaa starttiin, pitäisi olla varmuus siitä, että rata, jolla ravataan, on sille turvallinen. Vaikka miten olet treeneissä varovainen ja teet vuosikausia kestävää pitkäjänteistä työtä, hevosesi saattaa sitten loukkaantua kilpailussa pariin askeleeseen liian kovan radan vuoksi. Asialle on tehtävä jotain.”