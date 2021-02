Hannu-Pekka Korven talli saanut tuulta purjeisiinsa

Ville Toivonen

Hannu-Pekka Korpi on tyytyväinen uusi valmentaja yhdeksän hevosen kalustoineen.

Tallin pyörittäminen oman yrityksen kautta on Hannu-Pekalle uutta. Se alkoi virallisesti helmikuun alusta. Omia valmennettavia on ollut huomattavasti pitempään - viime kauden menestyshevonen Quickatore esimerkiksi on ollut miehen listoilla jo lokakuusta 2019. Tämän hetken valmennettavista Arctic Lover, Ava Di Emelin ja mainittu Quickatore ovat kilpailleita, loput varsoja. Kolme vuotta tuli vuodenvaihteessa täyteen tamma Maspasitolla (Muscles Massive) ja ori American Zakkella (Maharajah). Tuoreita kaksivuotiaita on neljä.

"Kuluva kausi alkanee tallini puolesta maaliskuussa", HP Korpi kertoo.

"Saa nähdä alkavatko ensimmäiset starttihevoseni kauden Suomesta vai veljeni Jannen pyörittämästä tallista Ruotsin puolelta? Olen tyytyväinen kalustooni juuri nyt. Jos talli olisi isompi, pitäisi hälyyttää lisää apua, ja toisaalta valmennettaviani tuntuvat nyt aika mukavilta. Voittoprosentin pitäminen voi olla haaste, kun se on viime kaudelta aika hyvällä tasolla ja näiden starttihevosten sarjat ovat nousseet. Toisaalta varsat tuntuvat mukavilta, ja kakkosistakin joillakin on mahdollisuuksia starttiin tänä vuonna. Ollaan toki vielä alkutaipaleella, muutama kuukausi treeniä takana, mutta treenit sujuvat hyvin ja kaikki on mahdollista. Kunhan hevoset pysyvät terveinä."

Miten oman tallin pyörittäminen sujuu?

"Hyvin. Paikkahan on tuttu, kun olen vuokralaisena isällä. Se sopii hyvin, koska se miten täällä kuuluu treenata, on sisäistetty monen vuoden aikana, ei tarvitse keksiä pyörää uudestaan. Eniten ongelmia oli pankkitilin avaamisessa omalle firmalle, se oli yllättävän haastavaa, mutta nyt homma rullaa. Varsoja olin katsastanut matkan varrella, ja olen löytänyt nyt kivat hevoset, joilla aloittaa. Omia satsauksiakin se vaati: kolmessa olen osakkaana."

"Siihen olen vähän pettynyt, että Suomen kilpailujärjestelmä suosii edelleen vanhoja kilpahevosia. Ainakin siitä päätellen näin on, että ihmiset ostavat mieluummin valmiita hevosia esimerkiksi Ruotsista, kuin suomalaisia varsoja. Kilpailusysteemissä lienee jotain säätämistä, kun tämä ei nyt suosi kotimaista kasvatusta. Itse haluan mieluummin koittaa tehdä varsoista hyviä hevosia - toivotaan, että se onnistuu."

Pääset tästä Hannu-Pekka Korven valmennustilastoon.

*Hannu-Pekka Korven valmennuslistaan (9 valmennettavaa) pääset osoitteessa heppa.hippos.fi.

Linkki MT Ravinetin alkuperäiseen uutiseen Korven oman tallin perustamisesta.