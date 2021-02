Elian Web tutkittu: terveys rautainen kuten videolla näkyy - suunnitelmat auki

Anu Leppänen

Elian Web joutui perusteellisiin tutkimuksiin Eskilstunan tammikuun lopun kultadivisioonan keskeyttämisensä jälkeen.

Jorma Kontio joutui keskeyttämään Elian Webillä laukattoman juoksun Eskilstunan kultadivisioonassa tammikuun 30. päivä. Oli selvää, ettei kaikki ollut ruunalla kunnossa, ja edessä oli perusteelliset terveystarkastukset. Seuraavan viikon verikokeissa ja tähystyksissä ei ilmennyt mitään hälyttävää, ja seuraavana ohjelmaan tulivat rasituskokeet. Niissä "Eetu" kävi lauantaina, ja tulokset kertovat pelkkää hyvää.

"Kaikkien koetulosten perusteella Elian Web on täysin terve, jopa erityisen terve", Katja Melkko kertoo.

"Tuo Eskilstuna on nyt jäämässä täydelliseksi mysteeriksi. Oli se sitten esimerkiksi rytmihäiriöitä sydämessä tai muuta, nyt ei näytä, että saataisiin vastauksia. Varmasti oli hyvä, että 'Eetu' on näissä tapauksissa viisas. Se ei kilpaillut, kun kaikki ei selvästikään ollut kunnossa. Joskushan kipu saattaa aikaansaada hevosissa päinvastaisen reaktion mennä karkuun."

Elian Webillä voi siis alkaa taas suunnitella kilpailemista. Mikä on päälimmäisenä ajatuksissa sen kanssa?

"Ei mitään kirettä mihinkään, mutta ruuna on tosiaan erittäin iloinen ja uhkuu hyvää virettä. Sen terveys vaikuttaisi olevan ja on tutkimustenkin perusteella erinomainen. Kaikki arvot ovat kohdallaan. Tässä voi nyt ajatella, että koitetaan tähdätä esimerkiksi kesän Suur-Hollolaan puolustamaan titteliä. Myös Ranskaan lähtö on ollut pohdinnassa, mutta ei nyt mennä asioiden edelle. Ruuna saa itse kertoa missä mennään."