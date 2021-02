Aleksi Kytölä Uumajan vuoden valmentaja - Mika Haapakangaskin liigaykkönen

Anu Leppänen

Uumajan ravien ykkösmies Aleksi Kytölä.

Bergsåkeriin kesken vuotta 2020 tallinsa muuttanut Mika Haapakangas voitti Uumajan valmentajaliigan voittojen määrässä. Aleksi Kytölä oli ykkönen palkintorahoissa. Näin Kytölä oli ilmeinen valinta vuoden valmentajaksi, kun Haapakangas ei enää vaikutakaan Umåkerin radalla kuin korkeintaan kilpailupäivinä.

Kytölän loppuvuosi oli nousujohteinen mm. tallin uusien hankintojen Fabian B.R.:n (Muscles Yankee) ja Walther På G. (Adrian Chip) mainion menestyksen myötä. Fabian tienasi syyskuusta alkaen Kytölältä 13 startissa 261500 kruunua ja joulukuussa aloittanut Walther På G. otti heti joulupäivänä kotiradalla Kytölän 100000 kruunun arvoisen ensimmäisen 75-voiton pitkään aikaan. Kytölä on voittanut naapurin arvostetussa 75:ssä myös Wasa Thunderilla (Like A Prayer) 2017, joten ensimmäinen laatuaan Walther På G.:n voitto ei ollut.

"Onneksi loppuvuonna alkoi taas kulkea", Kytölä iloitsee.

"Hevoset ovat olleet turhan paljon kipeänä viime vuonna, mutta nyt tuntuu taas sujuvan paremmin. Lisäksi kalustoni alkoi vähän juuttua paikalleen, olisi tarvittu uutta verta. Nyt on tullut muutama hyvä uusi hevonen ja nuorissakin on lupauksia. Oma kasvattini koelähdön juossut Welldone (Well Built), 3, on pärjäävän tuntuinen. Nelivuotias Sahara Grace (Explosive Matter) joutuu jäämään pois huomisista Uumajan raveista haavan takia. Se ei ole ollut aikaisimpia hevosia, mutta kyllä me vielä pärjätään. Poisjäännin jälkeenkin on 10 hevosta startissa koelähtö mukaan lukien eli aikamoista vilskettä huomisissa lounareissa. Tallissa on 23 valmennettavaa. Ennätys on ollut 17 hevosta startissa yksissä raveissa, mutta silloin taisi olla enemmän hevosia tallissa."

"Vielä enemmän ja vielä parempia hevosia sekä hevosenomistajia pitäisi jostain löytää. Täytyy tehdä entistä kovemmin töitä, että näin kävisi. Täällä jatketaan joka tapauksessa ilman muuta ja Suomessakin kilpailutetaan hevosia. Wasa Warrior esimerkiksi on lauantain Teivon T75-raveissa. Tämä korona on nyt vaikeuttanut liikkumista, mutta kesällä on tarkoitus olla taas enemmän kotimaassakin. Nyt on ollut hankalaa käydä kotona ja kotitallissa Karstulassa. Normaalistihan täältä pääsee tosi näppärästi ja Uumaja-Vaasa -reitille on tulossa uusi nopeampi lauttakin, joka menee kahdesti päivässä."

Pärjäävätko viikon starttihevoset?

"Walther På G. (lauantain Rommen T75-7) on hyvällä paikalla ja vireessä - ehkä se voi yllättää. Ei niissä 75-lähdöissä mitenkään helposti mitään saa. Suomessa Wasa Warrior (Teivon T75-4) alkaa olla taas hyvä. Viimeksi Solvallassa se näytti, että vire on kohdallaan, mutta juoksu meni ihan pieleen. Nyt on hyvä paikka ja toiveita."

"Uumajassa Wasa Thunder voi pärjätä pistelähdössä, mutta ihan parhaimmillaan se on kun saadaan kengät taas pois. Next To Wurst ja True Vision ovat sellaisen tuntuisia, että voivat menestyä. Jälkimmäinen on mielenkiintoinen uusi heppa, mutta en tiedä uskaltaako sillä koittaa keulasta heti avausstartissaan meiltä. Se voisi muuten olla riittävä peli meidän korkeudelle, mutta ehkä koitetaan alkuun vähän nätimmällä juoksulla. Jos se sellaisella saa mahdollisuuden, voi se hyvinkin vaikka voittaa."

Tässä linkki Uumajan raviradan palkittujen listaan. Löydät radan kotisivulta myös linkin gaalan youtubelähetykseen, jonka voit katsoa jälkeenpäinkin.