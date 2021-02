Suomalaissyntyinen Petri Johansson on rakentanut menestyviä mediabrändejä Ruotsissa – "Kovin monella nettipohjaisella ohjelmalla ei ole 10 vuoden elinkaarta”

Petri Johanssonin albumi

Petri Johansson kokee olevansa työurallaan tietyllä tavalla etuoikeutetussa asemassa. Hän on nähnyt ruotsalaisen raviurheilun ja alan median kehittymisen myös kulissien takaa.

Nastolasta lähtöisin oleva Petri Johansson muutti äitinsä mukana Ruotsiin alta kouluikäisenä 1970-luvun puolessa välissä. Uuden isäpuolen mukana hän päätyi raviurheilun pariin.

"Isäpuoleni oli innokas ravien seuraaja, sekä pelipuolella että hevosenomistajana. Hänellä oli muun muassa hevosia Hans-Owe Sundbergin valmennuksessa”, muistelee Petri ensikosketustaan raviurheiluun.

1980-luvulla raviurheilu oli kovassa nosteessa Ruotsissa. Viimeistään vuoden 1985 Elitloppetin jälkeen Petrin lajivalinta oli sementoitu.

"Olimme kaverini Dannen kanssa seuraamassa Elitloppetia isäpuoleni kanssa. Hän antoi meille kummallekin 20 kruunua pelirahaa finaaliin, siihen aikaanhan ei pelaamisen ikärajoitukset olleet ihan niin tarkkoja. Danne pelasi voittajaa Meadow Roadille ja minä suomalaisena Rosalind’s Guylle."

"Loppusuoran aikana tuli koettua koko tunteiden kirjo. Meadow Roadin voittajakerroin taisi olla jotakin viiden kieppeillä Rosalind’s Guyn voittajakertoimen ollessa reilut 30. Lunastus olisi ollut huima 12-vuotiaalle kaverille”, muistelee Petri nostalgisena Meadow Roadin voittamaa Elitloppet-finaalia, jossa Rosalind’s Guyn tulinen kiri riitti hopeatilaan.

Danne on siis Daniel Olsson, joka oli vuosien ajan yksi Ruotsin suosituimmista lainaohjastajista ennen siirtymistään asiantuntijakommentaattoriksi eri ravilähetyksiin. Ja näin lapsuuden ystävien tiet kohtasivat työelämässä, sillä Petri on ansainnut leipänsä jo yli 30 vuoden ajan eri ravimedia-alan työtehtävissä.

Petrin päätymiseen media-alalle oli suuri vaikutus yläasteikäisenä tehdyllä TET-harjoittelulla.

"Mietin mitä töitä raviurheilun parissa olisi tarjolla, ja sitten mieleeni välähti ajatus kysyä TET-paikkaa Claes Kärrstrandilta, joka työskenteli siihen aikaan Einar Andersson Pressbildin palveluksessa. Harjoittelupaikan saantia edesauttoi, etten pyytänyt palkkaa vaan halusin harjoittelupaikan”, kertoo Petri hymyssä suin.

Työharjoittelu sujui sen verran hyvin, että Petri sai jatkaa valokuvaajaharjoittelijana useamman vuoden ajan. Ensimmäisen kerran Petri toimi virallisesti valokuvaajana vuoden 1989 kriteriumissa. Petrin ottamat kuvat kisan voittaneesta Lennart Forsgrenista ja Not so Badista olivat niin hyviä, että kuvat päätyivät useamman valtakunnallisen lehden sivuille.

"Että pääsin 16-vuotiaana kuvaamaan virallisesti kriteriumfinaalia oli jo saavutus sinällään. Tämän lisäksi kuviani kehuttiin ja käytettiin lehdissä, ja sain muuten sillä kertaa ensimmäisen kerran palkkaa kuvaamisesta. Olihan se melkoista tunteiden mylläkkää nuorelle pojan klopille”, kertaa Petri reilun 30 vuoden takaisia aikoja.

Opiskeluiden jälkeen Petri pääsi töihin kokopäiväiseksi valokuvaajaksi 90-luvun alkupuoliskolla. Valokuvaajan uraa kesti lähes vuosituhannen vaihteeseen saakka.

"Valokuvaaminen oli mukavaa työtä, mutta ajan myötä kasvoi halu kokeilla jotakin muuta työtä”, toteaa Petri.

Vuosituhannen vaihteessa Ruotsin ravipeliyhtiö ATG oli alkanut panostaa ravilähetysten sisältöpuoleen. Tätä auttamaan perustettiin raviurheilun oma tuotantoyhtiö, joka nykyään tunnetaan Kanal75-nimellä.

"Minä ja Thomas Blomqvist siirryimme perustettavan yhtiön palvelukseen. Alkujaan meitä taisi olla viitisen työntekijää. Minun lopettaessa 2016 oli vakituisia työntekijöitä 50 ja freelancereita satakunta”, kuvailee Petri Kanal75:n kasvutarinaa.

Kanal75-yhtiön palveluksessa vietettyyn 16 vuoteen mahtuu paljon hienoja muistoja. Alun perin työtehtävänä oli kehittää Kanal75 kuvapalveluita valokuvaajana, ja tähän saumaan osui valokuvaamisen digitalisoituminen.

"Onhan digikuvaaminen muuttanut koko valokuvauspuolen. Aiemmin meillä saattoi olla isommissa kilpailuissa lähemmäs kymmenen kuvaajaa analogisten kameroiden kanssa. Nykyään riittää useasti murto-osa kuvaajia tuottamaan enemmän materiaalia”, kuvaa Petri osuvasti alan murrosta.

Digitalisoitumisen tehostaessa toimintaa, oli Petrillä aikaa pohtia kuinka kehittää Kanal75:n toimintaa kokonaisvaltaisemmaksi mediataloksi yhteistyössä ATG:n kanssa. Petrillä oli muun muassa merkittävä rooli uuden Atg.se sivuston kehittämisessä, ja sivusto palkittiinkin vuonna 2008 parhaimpana ravisivustona.

"Haluan nostaa esiin tässä yhteydessä kuitenkin Björn Goopin Björnkollen-ohjelman. Sain Björnin syttymään tähän ideaan kesällä 2011, ja ohjelmahan pyörii edelleen viikoittain ATG:lla. Kovin monella nettipohjaisella ohjelmalla ei ole 10 vuoden elinkaarta”, kertoo Petri ideoimastaan suositusta vihjeohjelmasta.

Petri Johansson

Helen A Johanssonin ohjastama Ina Scot oli ruotsalaisen raviurheilun suuria kansansuosikkeja 1990-luvulla. Tamma voitti muun muassa Euroopan suurimman ravilähdön Prix d'Ameriquen Pariisissa 1995.

Petri viihtyi hyvin Kanal75:n palveluksessa, eikä ollut ajatellut sen suuremmin työpaikanvaihtoa. TR Media houkutteli kuitenkin kokeneen media-alan ammattilaisen viitisen vuotta sitten leipiinsä.

TR Media ei ainoastaan julkaise Travrondenia, vaan yhtiöön kuuluvat muun muassa spelvärde.se sekä travögat.se -vihjepalvelut. Petri palkattiin yhtiöön parantamaan sen tarjoamaa digitaalista sisältöä.

"Olemme monipuolistaneet TR Median tarjoamia digitaalisia palveluita viimeisten vuosien aikana. Pelkkä printtimedia ei nykyään riitä lukijoille. On pystyttävä tarjoamaan lukuelämystä täydentäviä palveluita”, kertoo Petri mediamaailman jatkuvasta muutoksesta.

Paperilehtien tilaajakannat ovat olleet kokonaisvaltaisesta laskussa jo pitemmän aikaan. Travrondenkaan ei ole välttynyt negatiiviselta kehitykseltä, mutta toisaalta e-lehden tilaajamäärät ovat olleet viime vuosina kasvussa.

"Emme saa unohtaa paperilehden tilaajaa, mutta kuten sanottua ala elää jatkuvassa murroksessa. Meidän oli pakko siirtyä digilehteen perjantain osalta, sillä postin jakeluongelmat aiheuttivat sen, että tilaajat saivat lehden osassa Ruotsia vasta maanantaina. Vaikka kuinka tahtoisi, ei kaikelle yhteiskunnan kehitykselle voi laittaa jarruja”, kertoo Petri realistisesti lehtialan haasteista ja arjesta.

Hän jatkaa toteamalla, että jossakin vaiheessa tulee eteen päätös lopettaa kokonaan paperilehtien painaminen. Onko tämä edessä jo muutaman vuoden kuluttua, sen saa aika näyttää.

Koronavuoden uutuutena olivat myös digitaaliset hevoshuutokaupat. TR Media Petrin johdolla sai tehtäväkseen järjestää Menhammarin laskuun digitaalisen huutokaupan viime kesänä.

"Huhtikuussa saimme toimeksiannon rakentaa huutokauppa-alusta. Jos Björnkollen on onnistunein tuotokseni työelämässä, oli ensimmäinen epäonnistunut yritys järjestää digitaalinen huutokauppa viime kesänä sitten sieltä toisesta ääripäästä,” muistelee Petri dramaattisia hetkiä huutokauppasivuston kaaduttua ylikuormituksen takia.

Viikkoa myöhemmin tehdyllä uudella yrityksellä sivusto toimi moitteetta, ja hevoset vaihtoivat omistajaa lähes 17 miljoonan kruunun arvosta. Sen jälkeen alustaa on käytetty useammassa huutokaupassa.

Petri toteaakin osuvasti, että tulevaisuuden varsahuutokaupat tulevat olemaan todennäköisesti hybridi digitaalisen ja fyysisen huutokaupan väliltä. Esimerkiksi Menhammarin huutokauppaa seurasi ihmisiä yli 40 maasta, näin laajaa osallistujamäärää ei perinteinen huutokauppa tavoittaisi.

Petri Johanssonin albumi

Petri Johanssonin johtama TR Median tiimi on kehittänyt muun muassa sähköisen huutokauppa-alustan hevoshuutokauppoja varten.

Haastattelun aikana on puhuttu lähes yksinomaan Petrin roolista raviurheilun mediassa. Petrin kokemus raviurheilusta ei rajoitu ainoastaan kameran toisella puolella olemiseen. Tilillä on parisen kymmentä starttia ohjastajana, ja hevosia on ollut omistuksessa ja valmennuksessa vaihteleva määrä vuosien varrella.

"Ajaessani aktiivisemmin kilpaa kävin kerran tai pari viikossa ajamassa hiittiä jonkun valmentajan luona. Siinä oppi paljon valmentamisesta ja ohjastamisesta”, kertoo Petri käytännön hevostaustastaan.

Tällä hetkellä Petrillä on kimppahevosena Robert Berghin valmennukseen siirtynyt Victory Topline joka Timo Nurmoksen valmennuksessa menestyi hienosti V75-tasolla. Toinen hienosti menestynyt Petrin omistama hevonen oli lähes miljoonaa kruunua ansainnut Leo Farming. Kuriositeettina mainittakoon, että Petri on päässyt ajamaan muutaman verryttelykierroksen Donato Hanoverilla vain muutamaa päivää ennen sen Hambletonian-voittoa!

Vaikka Petri on asunut yli 40 vuotta Ruotsissa, on hänen suomenkielensä säilynyt sujuvana, ja siihen on syynsä milläpä muulla kuin raviurheilulla.

"Vuosituhannen vaihteessa suomenkieleni oli ruosteessa. Niihin aikoihin Jomppe muutti tänne Ruotsiin. Autoin häntä paljon alkuvaiheessa, ja nykyäänkin soitellaan useampi kerta viikossa. Pysyy hyvin suomen kieli hallussa”, naurahtaa Petri kertoessaan suomen kielen ylläpitämisestä Jorma Kontion kanssa.

Haastattelun lopuksi Petri pysähtyy pohtimaan melkein 30 vuoden pituista työuraansa.

"Olen työni puolesta päässyt aitiopaikalta seuraamaan rakasta lajia useassa maailman kolkassa. Nähnyt suurkilpailuiden seremoniat aitiopaikalta ja päässyt kuvaajana kulissien takana. Tämän lisäksi olen päässyt työni puolesta vaikuttamaan, minkälaisen kuvan annamme suurelle yleisölle raviurheilusta eri mediakanavissa. Koen olevani tietyllä tapaa etuoikeutetussa asemassa”, hän toteaa.

Petri Johanssonin albumi

Petri Johansson on ajanut myös parikymmentä ravilähtöä.