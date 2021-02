Reima Kuislan uusi amerikkalainen lähtee tänään kohti Eurooppaa - ”Pohtinut olen, päättänyt en”

Kuva: Anu Leppänen

ME-jyrä Etain Royalin ja monen muun suurkisojen sankarin omistajana tunnetuksi tullut Reima Kuisla pääsee lähipäivinä näkemään uuden hankintansa, Super Schisselin. Ruunan matka synnyinmaastaan Yhdysvalloista kohti Eurooppaa alkaa tänään.

Reima Kuislan haaviin tarttui tammikuisesta Tattersalls Winter Mixed Salesta 50 000 dollarin hinnalla 5-vuotias ruuna Super Schissel. Ruuna on nyt sääntöjen määräämän karanteeninsa viettänyt, ja matka Eurooppaan voi alkaa.

”Tänään lähtee lento Belgian Liegeen. Siitä ruuna jatkaa sitten samantien Ruotsiin. Siellä hevonen tunnistetaan ja lyödään rekisteriin. Sitten matka käy kohti Suomea”, Kuisla valaisee hevosensa matkasuunnitelmia.

Kun Super Schissel saapuu Suomeen, menee se Kuislan mukaan heti eläinlääkärin pakeille.

”Tohtori saa tarkastaa hevosen. Ruuna on käynyt jo Amerikassa klinikalla, ja Rantakallion Meri on katsonut sen Orlandossa tietyiltä osin läpi. Katsotaan, jos vielä löytyisi jotain hoidettavaa, niin saataisiin ruuna entistä paremmaksi.”

”Sen jälkeen aletaan ajella hevosella. Ruuna täytyy saada heti treeniin ja käyntiin, kun sen viimeisin startti on ollut 15. päivä tammikuuta.”

Kuka sitten on Super Schisselin uusi valmentaja?

”Pohtinut olen, päättänyt en. Hevonen pitää ensin nähdä ja katsoa, mitä se on syönyt. Kun ruuna on käynyt Seinäjoella tai Tampereella lääkärissä, niin sitten vien sen johonkin treeniin. Tai tarjoan treeniin, eihän sitä kysymättä viedä. Mutta luulisi Super Schisselin kelpaavan. Se on mun mielestä Suomeen sopiva menijä, sillä 2100 metriä on sille paras matka. Kyseessä on vahva hevonen, ja koetetaan saada ruuna avaamaankin kovempaa”, Kuisla kertoo.

Super Schissel on Uncle Peterin ja 11,7-aikaisen Bavarden varsa. Bavarden veli on italialaismenestyjä ja siitosori Farifant.

Uransa 51:ssä kisassaan yhdeksän kertaa ykköseksi yltänyt Super Schissel on painellut tappiojuoksussaan Greenshoen vanavedessä ennätyksen 09,1. Voittokisassaan ruuna on kiitänyt kolmevuotiaana parhaimmillaan 10,0.

Yli 400 000 dollaria tienannut Super Schissel voitti 2-vuotiaana Matron Stakesin finaalin. Muutenkin ruuna on niittänyt ikäluokkakisoissa mukavaa menestystä.

Anette Lorentzon treenissä viimeksi kisanneen Super Schisselin tuorein startti on siis Meadowlandista päivämäärältä 15. tammikuuta. Ruuna voitti tuolloin ylivoimaisesti Andrew McCarthyn ohjastamana. Varsavuosina ruunaa ovat valmentaneet Jimmy Takter, Per Engblom ja John Bax.

