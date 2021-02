Suomalaisille tutun Chief Orlandon matka jatkui nyt Erik Bondolle ja kohta Ruotsiin

Terhi Piispa-Helisten

Chief Orlando on tällä hetkellä Erik Bondon valmennuksessa.

Ruotsalainen verkkomedia Sulkysport kertoo, että suomalaisillekin tutun Chief Orlandon uusi valmentaja on Erik Bondo. Tanskalaisvalmentaja Bondo treenaa hevosia Italiassa ja Ranskassa.

"Chief Orlando on tosiaan treenissäni, mutta jaksosta ei tällä tietoa tule kovin pitkä. Tarkoitus on startata huhtikuun neljäs päivä Torinossa, ja sen jälkeen hevonen jatkaa matkaansa Ruotsiin", Bondo kertoo Sulkysportille. Hänelle Chief Orlando tuli Holger Ehlertiltä.

Torinon startti on Group 1 -lähtö Gran Premio Costa Azzurra, jonka palkintosumma on 180 000 euroa. Se on myös hyvä tilaisuus antaa näyttöjä Elitloppettiin.

Viime vuonna Chief Orlando osallistui mm. Elitloppettiin suomalaisessa omistuksessa. Heinäkuussa ori myytiin Italiaan.

8-vuotiaan Chief Orlandon ennätys on 1.09,8 ja voittosumma 443 927 euroa.

