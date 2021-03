Italialaistykki Vernissage Grifin taustavoimilla halukkuuta Seinäjoki Raceen - ”Suunnitelma on mennä tänä vuonna matalammalla profiililla”

Terhi Piispa-Helisten

Lennokas punarautias Vernissage Grif esitteli suomalaisille vauhtivarojaan viime kesänä St. Michelissä. Kyydistä nautti oriin valmentaja Alessandro Gocciadoro.

Alessandro Gocciadoron valmennettava Vernissage Grif vieraili Suomessa jo viime kesänä. 7-vuotias ori oli St. Michelissä kanuunakirin kehittäneenä kakkonen Suomen ennätyksen 08,9 paahtaneen Next Directionin jälkeen.

Kauden 2021 Vernissage Grif avasi sunnuntaina kullanhohtoisesti. Ori voitti Milanossa Gran Premio Encantin täyden matkan tuloksella 12,7. Katso lähtö täältä.

Vernissage Grifin omistajataho Allevamento Il Grifone tviittasi startin jälkeen hevosen tähtäävän seuraavaksi Seinäjoki Raceen, joka ravataan 17. huhtikuuta 70 000 euron ensipalkinnolla.

Seinäjoki Racen promoottori Mikael Mattfolk toppuuttelee kutsun suhteen.

”Ilmassa on koronarajoitusten vuoksi niin paljon epätietoisuutta, että asiaa ei millään pysty vielä sinetöimään. Lisäksi taloustilanne ei ole koronan puristuksessa paras mahdollinen, ja suunnitelma on mennä tänä vuonna matalammalla profiililla. Tämä tarkoittaisi sitä, että osallistujat tulisivat lähinnä Suomesta ja Ruotsista”, Mattfolk valaisee.

Hän ei kuitenkaan sulje pois Vernissage Grifin kutsua.

”En missään nimessä, mutta avoimia asioita on vain niin paljon. Miten karanteenit menevät? Jos Gocciadoro tulee itse ohjastamaan Vernissage Grifiä, niin voimaan astuvien speksien mukaanhan hän joutuisi karanteeniin. Miten ylipäätään lennot kulkevat? Voisiko esimerkiksi Vermo jakaa kuluja, jos Vernissage Grif tulisi Finlandiaankin? Solvallahan ei Elitloppetiin kutsuttujen matkakuluja maksa, se on fakta. Selvitettävää on paljon.”

Mattfolk korostaa, että Seinäjoen kisajärjestäjillä ei ole mitään Pohjoismaissa myrskynsilmään useampaan otteeseen joutunutta Alessandro Gocciadoroa vastaan.

”Gocciadoroa ei ole tuomittu mistään, ja hän on hevosineen ilman muuta tervetullut Seinäjoelle. Hänen kanssaan ovat asiat aina pelittäneet, ja kaikki, mistä on sovittu, on pitänyt kutinsa.”

Seinäjoki Racen osallistujien tiimoilta on lisää tietoa odotettavissa pian. Verkot ovat Mattfolkin mukaan vesillä.

”Kotimaan huippuhevosten valmentajien – kuten Markku Niemisen, Kimmo Aholan, Antti Ojanperän ja Timo Hulkkosen - kanssa on käyty tiiviitä keskusteluja. Pekka Korvelta ei ole Evaluaten suunnitelmia vielä kyselty, mutta Kuislan Reiman kanssa on kyllä neuvoteltu. Samoin Super Schisseliä on käsitelty”, Mattfolk paljastaa.

”Myös Ruotsin suuntaan on tehty tiedusteluja mielenkiintoisten hevosten kilpailukalentereista, mutta tässä vaiheessa en voi vielä kommentoida enempää. Lähiaikoina pitäisi ensimmäisen ruotsalaisnimen kuitenkin varmistua.”