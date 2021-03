Maajussille Morsian -ohjelmasta tutulle Teija Särkelälle Ruotsin huutokaupasta kilpahevonen

Elina Paavola

Maajussille morsian -ohjelmasta tuttu Teija Särkelä: "Kun ravikärpänen on kerran puraissut, niin ne pysyvät kuvassa aina - vähintään mielessä."

Särkelä on ikänsä harrastanut hevosia ja ravureita. Nyt iski taas kuume, ja tuloksena Virpitallille Virpiniemeen Oulun Pohjoispuolelle hankittiin lauantain huutokaupasta tamma Nandino Ås (Deweycheatumnhow) 13,6 ja 362200 kruunua.

"Oikeastaan aloin katsoa sitä Ruotsin huutokauppaa, kun Kari Lähdekorpi möi siellä hevostaan (tamma Boiling Point, hinta 85000 kruunua)", Särkelä kertoo.

"Sitten katse osui tähän Nandinoon, kun sillä on menty montéakin, ja näinhän siinä kävi. Tyttäreni Tuuli-Maria Pasanen on enemmän ratsuihmisiä, mutta hän on vihjannut voivansa joskus koittaa raviakin ratsailta. Ajattelin, että josko tämä sitten olisi sellainen?"

Särkelä pyörittää työnään 40 karsinaa sisällää pitävää Virpitallia, jonka kaikki 25 hevosta ovat tällä hetkellä vuokralaisia.

"Tämä ravihommakin on sellaista, että kun on kerran kärpänen puraissut, niin innostus pysyy. Pitihän se oma hevonenkin taas hommata. Varusteetkin pitää taas hommata uusiksi, kun olin niistä jo luopunut. Naapurissa valmentavalta Toni Granathilta pyysin jo hiittiapua, rata menee tuosta minun ikkunan alta. Muut höpöhöpöajot hoidan kyllä itse. Tämä vaikuttaa kestävältä kilpahevoselta, joten eiköhän sillä voisi meidän ympäristössä pärjätä, tiedä vaikka Bodenissakin? Sehän on startissakin Axevallan lauantain 75:ssä ja lunastanut jo paikkansa Diamantstoet-finaalissa 27. maaliskuuta Solvallassa, joten täytyy kai katsoa ainakin ne kisat vielä Ruotsin puolella. Tammahan oli kakkonen viime startissa juuri Diamantstoet-karsinnassa eli 75-lähdössä."

Voit katsoa tästä Nandino Åsin viime startin Rommen T75:ssä 27. helmikuuta (tamma starttasi numerolla 9).

Nandino on myös kovaa sukua, sillä sen isä Deweycheatumnhow (Muscles Yankee) voitti Hambletonianin 2008 ja emä New Circle Ås on Kriteriuminsa voittaneen siitosori Malabar Circle Åsin (Malabar Man) 11,2 ja yli 13 miljoonaa kruunua täyssisko.

Tästä pääset Nandino Åsin uran tietoihin ja sukuunkin.

Sen lisäksi, että Särkelä osti ja Lähdekorpi möi tammansa lauantain Traveran huutokaupassa, Anssi Suominen osti Suomen samasta paikasta Brillantissimen (Ready Cash) vuoden 2021 astutuksen 44000 kruunun hintaan.

Tästä pääset lauantain huutokaupan tuloksiin.