Veijo Heiskanen: "Suomeen muutto 50/60"

Suomeen vai Ruotsiin? Veijo Heiskasella on nyt miettimistä, kun vanha Åbyn talli menee alta pois. Paikalle rakennetaan kerrostaloja.

Heiskanen valmentaa Åbyn valmennuskeskuksessa tällä hetkellä 31 hevosta kumppaninsa Henna Halmeen ja henklilökunnan kanssa. Syksyn osoite on epäselvä, sillä Åbyn ratavalmentajalle ei ole löytynyt uutta paikkaa lähiseudulta. Myös Suomea on siis pohdittu vaihtoehtona.

"Hieman kaksipiippuinen juttu", Heiskanen pohtii.

"Toisaalta paluu Suomeen voisi piristääkin valmennustoimintaa ja tuoda uusia hevosenomistajia - sitä kaivattaisiin. Toisaalta välillä ollaan operoitu aika tavallisilla hevosmateriaalilla, ja juuri nyt Kurri Jari Boko esimerkiksi tähtää nelivuotislähtöihin - samoin Saonoi. Nuoremmissakin on vihdoin ikäluokkahevosainesta, mutta eihän tässä ammatissa voi tietysti liian kauas eteenpäin katsoa. Tilanteet ja valmentajat vaihtuvat. Kuitenkin monella tähdätään Ruotsin ison rahan lähtöihin, ja sitä varten kannattaa olla tietysti Ruotsissa. Mutta kyllä se paluu Suomeen valmentamaan ihan varteenotettava vaihtoehto on."

Onko teillä vaihtoehtoisia suunnitelmia?

"Pitäisihän tässä vaiheessa kaiken olla jo valmistakin, mutta Åbystä annettiin aiemmin ymmärtää, että korvaava talli ehkä löytyisi tästyä aika läheltä. Nyt sitten ilmenikin ettei korvaavaa suunnitelmaa ollutkaan, ja olemme vähän ihmeissämme. Olen ollut Åbyn treenari 27 vuotta ja rehellisesti sanottuna olisin odottanut enemmän."

Miltä tallin arsenaali tuntuu juuri nyt?

"Olin ihan älyttömän tyytyväinen Kurri Jari Bokoon lauantaina Åbyn 75:ssä. Sille jäi voimia varastoon, ja kaikki tuntuu tosi hyvältä. Tämä siitä huolimatta että meillä pääsi ajopaikat jäätymään välillä, ja treeni ei ole ollut optimaalista. Muukin talli alkaa pikkuhiljaa lähestyä startteja ja joillain toivottavasti pärjätään pian. Tuntuu että se on viittä vailla menestys nyt kun on päästy taas vähän treenaamaan hevosia. Kurri Jari tähtää ensin Kungapokaleniin kotiradalla toukokuussa. Ei se varmaan sitä voita, mutta jos päästäisiin vaikka finaaliin. Samanikäinen tamma Saonoi on maksettu vain Stochampionatiin, joten tähdätään sinne kesälle sillä."

