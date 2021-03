She Rains siitokseen - Anne Kankaan omat tammat hyvällä mallilla

Kiekkotähti Antti Pihlströmin osaomistaman ja -kasvattaman She Rainsin, Kaksivuotiaiden Kasvattajakruunun voittajan, jalka ei kestänyt, ja tamma siirtyy siitokseen.

Terhi Piispa-Helisten

She Rains, 5, joutuu jättämään kilparadat ja siitostamman elämä odottaa. Uran varrella rattailla istui usein Jukka Torvinen.

Pihlström valmistautuu Jokerien illan ratkaisevaan playoffs-peliin, mutta She Rainsin viime aikojen valmentaja Anne Kangas kertoi, missä mennään. Kangas kommentoi samalla oman tallin kovat starttihevosensa lauantaina juoksevan Peanutsin ja torstaina starttaavan Credit To Loven, jonka piti epäonnisesti jäädä pois Joensuusta. Credit To Love joutui jäämään pois erehdyksessä annetun pitempivaroaikaisen rauhoittavan lääkkeen takia, jota annettiin hammashoidon yhteydessä.

She Rains meni 12,4 ennätyksekseen, tienasi 61496 euroa 26 startissaan, joista voitti kolme. Talli She Rains omistaa tamman ja sen ovat kasvattaneet Pihlström ja Punkarin Hevostalli eli Markku Punkari.

Pääset tästä She Rainsin tietoihin.

"She Rainsin jalka ei kestänyt treeniä, ja se astutetaan", Kangas raportoi.

"Asia on vielä niin tuore, ettei She Rainsille liene vielä päätetty orittakaan. Omat starttihevoset on ajettu tänään aika kaameasta kelistä huolimatta ja ne tuntuvat hyviltä."

"Peanutsiin olin hyvin tyytyväinen lauantaina. Se palasi sellaisena tauolta, kuin toivoinkin. Lauantaina Vermossa koitetaan uudestaan. Tähtäin on isoissa tammalähdöissä, kuten Suur-Hollolan Best Ladyssa, mutta varmasti pitää orejakin vastaan koittaa tällä kaudella. Millaisissa lähdöissä, sen tamma osoittaa sitten itse?"

"Credit To Love tuntui todella hyvältä, ja jos juoksu onnistuu, sen pitäisi kyllä olla valmis menestymään torstaina Jokimaalla."