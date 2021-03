Poneista kohti ammattilaisuutta – parhaan ohjastajan kypärästä kilvoitellaan nyt kolmessa sarjassa, tästä löydät nimet

Terhi Piispa-Helisten

Sekä Mats Havulehto (vas.) että Oona Halme ohjastavat tänä vuonna Salamakypärissä. Pomona II:n vankkaan tekijäjoukkoon kuuluva Matsin veli Emil Havulehto opiskelee myös hevosalalle.

Tämän vuoden nuorten ohjastajien sarjoihin on valittu kilpailijat. Ehdokkaita kertyi ilahduttavasti. Joka sarjaan haki vähintään noin kaksinkertainen määrä siihen nähden, mitä voitiin ottaa mukaan.

”Olimme todella ilahtuneita hakijoiden määrästä. Olemme saaneet edellisten vuosien osallistujilta positiivista palautetta sarjoista, mikä varmasti osaltaan vaikutti hakijamääriin”, iloitsee tiedotteessa Suomen Hippoksen markkinointi- ja tapahtumakoordinaattori Hanna Närhinen.

Hän on erityisen tyytyväinen siihen, että osallistujia on edustettuna koko maa Lappia myöten.

Kokelasohjastajien Salamakypärät -sarja järjestetään jo yhdeksännen kerran. Sarjaan voivat osallistua 16–29 -vuotiaat ohjastajat, jotka työskentelevät ammattivalmentajan tallilla.

Viime vuoden osallistujien kärki jäi pois, sillä molemmat Nikot Riekkinen (2020 / 1.) ja Huuskola (2.) eivät enää saa osallistua. Heillä tuli täyteen sääntöjen kolmen vuoden osallistumisoikeus.

Sen sijaan viime vuoden kolmonen Patri Filatoff ja nelonen Terno Grönstrand jahtaavat varmasti kärkisijoja. Kokemusta sarjasta keräsivät vuosi sitten myös Kaisa Mikkola, Riku Lehtonen, Mats Havulehto, Vilja Kivinen ja Tino Paldan. Kolmatta kertaa sarjaan osallistuu Anette Antti-Roiko. Jere Hurme on myös ollut mukana aiemmin, mutta välissä on muutaman vuoden tauko.

Uudet ohjastajat ovat isänsä Teemu Okkolinin tallilla työskentelevä Oona Halme sekä Team Ojanperällä viime vuonna aloittanut Sakari Talikka. Niin kärry- kuin raviratsastuslähdöissä kilpaileva Milla Markkanen on kolmas uusista kilpailijoista. Hänen äitinsä Merja Ikäheimonen on yksi kaikkien aikojen kokeneimmista suomalaisista montéohjastajista.

Poniraviurheilun merkitys näkyy vuosi vuodelta selvemmin. Se näkyy kaikissa kolmessa sarjassa.

Oona Halme on yli 370 startillaan Salamakypärien selvästi kokenein kilpailija. Toiseksi eniten ohjastanut Mats Havulehto on myös ajanut suurimman osan starteistaan poneilla.

Viljanen, Markkanen ja Antti-Roiko ovat myös hankkineet runsaasti rutiinia poneilla. Paldan ja Mikkolakin ovat aloittaneet ponin kärryillä ja muillakin on niiden kanssa hankittua tuntumaa.

Ensimmäistä kertaa käytävään Montékypärien sarjaan ei lähdetä välttämättä suinkaan vähemmällä kokemuksella kuin kärrylähtöjen puolelle.

Eniten startteja kaikista mukaan valituista kilpailijoista on nimittäin Tiia Vehviläisellä, yli 470. Niistäkin on kiittäminen poniraviurheilua. Montékypärissä kilpailee myös liki 300 ponistartin Elina Miettunen.

Hevosilla ajettujen montélähtöjen määrällä mitaten eniten ohjastuntumaa on Suvi Vaittisella. Määrä lähentelee 50:tä, joka oli rajoituksena osallistumiselle ja rajana oli viime vuodenvaihde.

Mukaan Suomessa naisiseksi miellettyyn lajiin uskaltautuu myös yksi nuori mies, Arttu Juvonen, joka hänkin on aloittanut raviharrastuksen poneista.

Juniorikypärien osallistujien ei tarvitse työskennellä hevosalalla eli he voivat olla myös raviurheilun harrastajia. Sarja on rajattu 16–25 -vuotiaille.

Osallistujissa on tapahtunut enemmän vaihtoa kuin Salamakypärissä. Viime vuoden kakkonen Ronja Röpelinen ja kolmonen Sara Hautamäki ovat kuitenkin tavoittelemassa yhteissijoituksen kirkastumista. Viime vuonna ensimmäistä kertaa järjestetyssä sarjassa kilpailivat myös Siiri Mäkinen ja Tomi Kitunen.

Juniorikypärissä on tänäkin vuonna selvä enemmistö naispuolisia ohjastajia. Viime vuodesta nuorten miesten määrä on kuitenkin tuplaantunut, sillä nyt heitä on neljä.

Salamakypärin haki 22 ja Juniorikypärien sarjaan 34. Kumpaankin mukaan valittiin 12 ohjastajaa.

Uuteen Montèkypärien sarjaan haki 27 ja heistä kymmenen pääsee kilpailemaan.

Hakijoiden määrät on ilmoitettu sen mukaan, mikä sarja heillä oli ensisijaisena. Hakea sai myös kahteen sarjaan, ja tätä vaihtoehtoa käyttikin moni.

Salamakypärät ajavat 12 lähtöä alkaen Vermossa 21. huhtikuuta. Juniorikypärät avaavat niin ikään Vermosta 19. toukokuuta ja lähtöjä on 6. Molemmat sarjat päättyvät Jyväskylään 20. marraskuuta.

Montèkypärät-sarja käsittää 5 lähtöä. Sarja alkaa yhtä aikaa Juniorikypärien kanssa Vermossa ja päättyy PM-raveihin Turkuun 10. lokakuuta. Sarja järjestetään ja osallistujat valittiin yhteistyössä Suomen Monté-ohjastajat ry:n kanssa.

Kaikkiin kolmeen kilpailusarjaan kuuluu myös nuorille raviammattilaisille räätälöityä koulutusta Hippoksen Raviurheiluakatemian puitteissa.

Salamakypärät (M= mukana myös 2020, MM= mukana 2019–2020, m=mukana 2016)

Anette Antti-Roiko, Lahti (MM)

Patri Filatoff, Kaarina (M)

Terno Grönstrand, Kurikka (M)

Oona Halme, Orimattila

Mats Havulehto, Sipoo (M)

Jere Hurme, Lieto (m)

Vilja Kivinen, Iitti (M)

Riku Lehtonen , Kurikka(M)

Milla Markkanen, Orimattila

Kaisa Mikkola, Ylöjärvi (M)

Tino Paldan, Orimattila (M)

Sakari Talikka, Pihtipudas

Juniorikypärät (M= mukana myös 2020)

Sara Hautamäki, Kauhava (M)

Santeri Juutinen, Pälkänen

Tomi Kitunen, Kouvola (M)

Carolina Krokvik, Uusikaarlepyy

Riia Laine, Loppi

Henri Mäkinen, Keminmaa

Siiri Mäkinen, Juupajoki (M)

Mira Peltonen, Riihimäki

Ronja Röpelinen, Sonkajärvi (M)

Sandra Soininen, Haapajärvi

Johanna Säteri, Ypäjä

Onni Tuomela, Liperi

Montékypärät

Janica Asula, Espoo

Heta Huuskola, Luhanka

Amira El Jahiri, Iitti

Arttu Juvonen, Tuusula

Elina Miettunen, Kaustinen

Pia-Maria Moilanen, Helsinki

Miisa Pulkkanen, Kaarina

Sara Saarenpää, Rovaniemi

Suvi Vaittinen, Orimattila

Tiia Vehviläinen, Hankasalmi

