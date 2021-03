Ari Viander: "Le Gros Bill tuntuu valmiilta vaikka mihin"

Terhi Piispa-Helisten

Finlandia-ajon kolmonen viime kaudelta, Le Gros Bill, palaa tauolta Kuopiossa Superlauantain T75-päätöskohteessa Iikka Nurmosen ohjastamana.

Le Gros Bill otti parhaana suomalaisena kolmosen syyskuun alun Finlandia-ajosta sadekelilllä ajalla 10,1. Seuraavaksi ori sai takarivstä kolmanteen sisälle edenneenä liian myöhään tilaa ja oli jälleen kolmas. Suomen Mestaruudessa hevonen oli kipeä ja kausi päättyi siihen. Vuoteen mahtui myös Suurmestaruuden voitto Teivossa ja Suur-Hollolan nelossija sekä tienestiä hilkkua vaille 100000 euroa. Mitä seitsenvuotiaalta pitää odottaa tällä kaudella ja mitä lauantailta?

"Molemmista odotetaan hyvää", raportoi valmentaja Viander.

"Treenattu on ainakin hyvin, ja Le Gros Bill on aikaisemmin ollut suoraan tauolta valmis pärjäämään. Treeniolosuhteet ovat olleet meillä hyvät, ja reipasta ajoa on aiempaa enemmänkin vyöllä nyt, joten eiköhän se valmis ole. Kunhan nyt jatkaisi samalla tasolla kuin viime kaudella, niin iloisia oltaisiin. Hevonen on aina ollut terve ja on aika säästeliäästi kilpailutettu, joten nyt seitsemänvuotiaana sen pitäisi olla ihan parhaimmillaan, mutta antaa oriin itse kehua itsensä. Ei tehdä mitään virityksiä missään tapauksessa tähän. Murphylappu varmaan on, kuten ennenkin."

"Kauden isoihin kisoihin tähtäillään, ilman muuta. Eri asia on sitten ottavatko mukaan niihin. Kuitenkin jopa Solvallasta soittivat, että mikä meininki hevosella ja meillä? Kaipaavat sinne varmaan aina vähän uusia nimiä ja käyvät vaihtoehtoja läpi. Kyllä niitä hyviä lähtöjä aina löytyy, kunhan vain on hevosta. Mennään askel kerrallaan."

Mikä on "Stall Ari Viander-Krista Skutnabbin" tilanne muuten?

"Vähän rauhallisempi vaihe tulossa, kun varsoja lähtee. Timo Nurmokselle meni yksi Villiamilainen ja Iikka Nurmoselle pari kaksivuotiasta juuri tässä hiljan. Tarkoitus on ollut hieman ottaa rauhallisemmin hevosmäärän kanssa, mutta katsotaan taas syksyllä, kuinka käy, kun tulee varsojen opettamisen aika? Täällä on Antti Lehtisalon neljä siitostammaa, mutta enempää ei oteta, kun laiduntilaa on rajallisesti."

"Tallin muista hevosista kolmevuotiaaksi tullut Love Youn tytär Youyou (ei. Andover Hall) tuntuu aika mielenkiintoiselta. Iso hevonen, mutta voi se silti syksyksi jo ehtiäkin. Ajelen juuri kaksivuotiaalla Barkov Evolla (Brillantissime), Cameron Evon (Look De Star) ja Benjamin Evon (Kadabra) veljellä. Ori on lupaavan tuntuinen. Se menee jossain vaiheessa omistajalleen Team Ojanperälle treeniin."

Superlauantai-illan ravit alkavat Kuopiossa ja Helsingissä kello 17. Jättipotin sisältävä T75 starttaa kello 19.

Anu Leppänen

Krista Skutnabb ja Ari Viander pyörittävät yhteistä tiimiään Nastolassa.