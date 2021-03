Pekka Vehviläinen osti voitokkaan Norjan kylmäverisen Lykkje Birkin

Anu Leppänen

"Jenkki-Pekka" Vehviläinen hankki Norjan kylmäverisen kilpahevosekseen.

Hiljattain 60 täyttänyt Pekka Vehviläinen osti Arthur Bön tallista Bö i Telemark -nimiseltä paikkakunnalta Norjasta ruuna Lykkje Birkin (Bork Odin), 24,6. Ruuna voitti tuoreimman starttinsa helmikuun viimeinen päivä Klosterskogin 800 metrin radalla. Tulos 28,6 ei ole täydellä matkalla hassumpi kyseisellä tiukkakaarteisella radalla. Seitsemänvuotiaalla on siis 11 voittoa 42 startista.

Tästä pääset Lykkje Birkin uran tietoihin.

"Lykkje Birkin pitäisi saapua huomenna Jokimaalle, ja lauantain Vermon reissulla nappaan sen kyytiin", Pekka Vehviläinen kertoo.

"Tässä on haeskeltu sopivia, ja Tapio Hoikan kontaktien kautta tämä löytyi. Oli oikeastaan kauppa suht selvä jo yhdestä viisivuotiaasta oriistakin samaan aikaan, mutta se meni sunnuntain startissaan hyvin ja myyjäosapuoli meni vähän puihin. On minulla ennenkin ollut Ruotsin ja Norjankin kylmäverisiä. Kerran ostin niitä ruotsalaisia kuusi nipussakin."

Millainen hevonen jäi haaviin?

"No, en minä ole sitä kuin kuvissa nähnyt. Normaalikokoinen, ei iso eikä pieni pitäisi olla. Varma kilpahevonen pitäisi olla, hyvinhän tuo on mennyt ja tuoretta menestystäkin. Mitään muita ohjeita sieltä ei annettu, kuin että heppa tykkää banaaneista. Kotimaasta tällaisia vastaavia monta lähtöä voittaneita suomenhevosia on vaikea ostaa, mutta Norjasta näitä kylmiä nyt tuntuu olevan myynnissä. Liekö siellä vähän huono tilanne raviurheilussa, vai mistä johtuu?"