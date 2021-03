Tapio Perttuselle Orlando Vicin lupaava poika

Norjalaisen Ole Johan Östren valmentama viisivuotias Unique Creation on tänään siirtymässä Tapio Perttusen talliin. Perttusen hevosenomistajien kimppa on ostanut 13,5 menneen ja neljä kisaa 13:sta voittaneen ruunan.

Anu Leppänen

Tapio Perttusta hymyilyttää ehkä tallin uudet lupaavat hevoset.

Unique Creation oli kolmas viime startissaan helmikuun lopussa Åbyssä 2640 metrillä. Se oli myös ilmoitettu maanantaille Färjestadiin, mutta ruuna jäi pois juuri valmentajanvaihdoksen takia. Viimeistä edellisen starttinsa Färjestadissa Unique Creation voitti täyden matkan ajalla 15,7.

Färjestad on norjalaisen Ole Johan Östren kotirata Ruotsissa, sillä hän on avannut koronan takia kakkostallin siellä. Norjassa Östre on Momarkenin radan valmentajia. Momarken sijaitsee aivan Ruotsin radan pinnassa Norjan puolella, eli etäisyys Färjestadin radalle ei ole mitenkään jättimäinen, reilut 150 kilometriä. Ravit ovat olleet Norjassa pandemian vuoksi välilä tauollakin, välillä raveja on siirretty ja rajan ylittäminen Ruotsiin on ajoittaain ollut lähes mahdotonta.

Pääset Unique Creationin tietoihin tästä.

Unique Creation tulee Perttusen hevosenomistajista koostuvan Talli Metzin nimiin.

"Katsotaan kun se ensin saapuu ja kehutaan sitten", Tapio Perttunen tuumi.

"Mielenkiintoinen tapaus se on, hyvin mennyt ja hyväsukuinen. Tapani Raunio sen meille löysi. Ruotsalaisen Sagari AB:n kanssa on lisäksi alustavasti sovittu parin uuden varsan valmentamisesta, mutta katsotaan. Ne eivät ole vielä tulleet."