Iittiläiset ja Matias Salo saivat Norjasta nuoren kyvyn

Ville Toivonen

Ole Johan Östre treenaa hevosia Norjan ja Ruotsin rajan molemmin puolin, Momarkenissa ja Färjestadin radalla Karlstadissa. Östren merkittävä hevosenomistaja Stall Creation on myynyt tällä viikolla kaksi hevostaan Suomeen.

Caviar Creation tuli samoin kuin Unique Creation Ole Johan Östren tallista. Merkittävää kaupassa oli myös, että ostajaporukka koostuu pelkästään iittiläisistä, valmentajan kotikunnan ihmisistä. Caviar Creation (S.J.'s Caviar) on voittanut kaksi starttia seitsemästä ja mennyt muun muassa 16,5 täyden voltin toissastartin voitossaan pahan alkulaukan, oikeastaan kahden laukankin, jälkeen tosi ylivoimaisesti. Oriilla oli sen jälkeen kaksi tolppaa peräkkäin, mutta se oli viime starttiinsa helmikuun lopussa vaisumpi suurena suosikkina.

"Juuri tuo voitto laukan jälkeen vakuutti", Matias Salo kertoo.

"Se näytti omaavansa siinä ainakin jonkin verran hyvän kapasiteetin. Toivottavasti saadaan hyvä hevonen, ihan mielenkiintoiselta nuorelta tämä ainakin vaikuttaa."

Miten kimppa oikein syntyi ja mikä nimi sillä on?

"Tällainen iittiläisporukka on oikeastaan ollut jo pari vuotta tekeillä, joten kiva että saatiin tehtyä. Valmentajaurani alussa oli paljon iittiläisiä kimpoissa, mutta viime aikoina hevosenomistajani ovat olleet ympäri Suomea. Tässä kimpassa osakkuuden vaatimuksena oli nimenomaan, että on iittiläinen. Hevosystävien puheenjohtaja Vesa Suikkanen on sai kimpan kerättyä kasaan. Nimeä porukalle ei ole vielä keksitty."

Mikä on tallin tilanne juuri nyt?

"Fiilis on vähän maissa Celebrity Lanen kohtalon takia ja kipeitä kurkustaan tulehtuneita hevosiakin on ollut. Tänään ei ole tullut vastaan mitään uusia kipeitä hevosia, mutta olen vähän odottavalla kannalla ja mitään ei nyt ole edes ilmoitettu mihinkään. Sitten ilmoitetaan, kun tunnetaan että ollaan varmalla pohjalla. Kouvolan T75-kierros on mahdollinen paikka viikon päästä lauantaina, mutta katsotaan nyt. Tämä viikonloppu ja alkuviikkokin on joka tapauksessa vapaa raveista."

Pääset tästä Caviar Creationin tietoihin.