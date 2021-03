Tornion ravirata haastaa hevosväen hiihtämään – ”Haasteeseen voivat osallistua kaikki, joiden elämään ravit kuuluvat”

Laivakankaan ravirata

Laivakankaan radan ideanikkarit haastoivat ravien ystävät hiihtämään. Jos hiihtäminen ei onnistu, voi haasteeseen osallistua lenkkeilemälläkin.

Laivakankaan ravirata haastaa kaikki valtakuntamme raviradat sekä hevosurheilua harrastavat ihmiset kevään 2021 hiihtohaasteeseen. Osallistua voi myös lenkkeilemällä, mikäli hiihtäminen ei ole mahdollista. Haaste kestää tästä päivästä aina 30. huhtikuuta saakka.

Haasteeseen mukaan lähtevät raviradat keräävät pottiinsa mahdollisimman paljon hiihtokilometrejä ja riveihinsä mahdollisimman paljon haasteeseen osallistuvia henkilöitä.

Haasteen tavoitteena on lisätä raviyhteisön yhteenkuuluvuutta ja saavuttaa lajille positiivista näkyvyyttä.

Haasteeseen osallistuvia henkilöitä pyydetään pitämään kirjaa hiihtämistään tai lenkkeilemistään kilometreistä ja julkaisemaan haasteeseen liittyviä kuvia somessa. Tunnisteet ovat #ravikansaladulla ja #laivakangas sekä haasteeseen osallistuvan henkilön oma ravirata. Jos haasteeseen osallistuva henkilö ei ole somessa, hän voi toimittaa tietonsa suoraan omalle raviradalleen.

Idean takana ovat merilappilaiset raviaktiivit Satu Vesa ja Tiia Kauppinen. Ajatus syntyi luonnollisesti hiihtoladulla.

”Aluksi höpsöteltiin ja naureskeltiin asiaan liittyviä hyviä hashtageja, mutta ne piti jättää painokelvottomina pois. Sitten lähdettiin jatkojalostamaan ideaa. Ajatuksena ja tavoitteena on saada raviurheilulle positiivista näkyvyyttä mediassa. Ja sitten tietenkin lisätä yhteisöllisyyttä. Haasteeseen voivat osallistua ihan kaikki, joiden elämään ravit kuuluvat: niin ammattilaiset, harrastajat, entiset ravinuoret kuin ravien seuraajat”, Satu Vesa sanoo.

”Koronatilanne rajoittaa kokoontumisia, ja se vetää varmasti mieltä matalaksi yhdeltä jos toiselta. Tämä kannattaa ottaa mielenvirkistyshaasteena vastaan.”

Vesa on tehnyt ravialalla pitkän päivätyön. Haasteeseen kuuluu hänen mukaansa myös terveydellinen näkökulma.

”Raviporukassa on paljon urheilullista väkeä. Toivomme, että he lähtevät etunenässä näyttämään esimerkkiä ja houkuttelevat kanssaihmisiä mukaan. Tiedän omakohtaisten kokemusten kautta, että arki pakkaa toistamaan liikunnan kannalta samoja fyysisesti raskaitakin kaavoja. Jos haaste saisi hevosalan yrittäjät ja toimijat harjoittamaan tavallisuudesta poikkeavaa liikuntaa edes yhden kerran, tavoitteemme on saavutettu”, Vesa näkee.

Haasteen voittanut ravirata kuittaa mahdollisen yllätyspalkinnon.

”Idea syntyi nopeasti ja halusimme liikkeelle näiden lumien aikana, eikä sponsoria ehditty etsiä. Jos joku haluaa ottaa tästä kopin, niin olemme avoimia ehdotuksille”, Vesa nauraa.

Haastekisassa ratkaisee sekä osallistujien että sivakoitujen kilometrien määrä. Vesa valaisee, että hiihdetyt kilometrit per rata lasketaan yhteen ja ne jaetaan osallistujien kesken. Tämän perusteella lasketaan pisteet. Painotus on osallistujamäärässä (70%), ja kilometrien perusteella jaetaan 30 prosenttia pisteistä.

”Tällöin myös rata, joka saa mukaan paljon porukkaa mutta he hiihtävät vähemmän kilometrejä, pääsee mukaan voittokisaan sellaisen radan kanssa, joka hiihtää pienellä porukalla suuren määrän. Radoille toimitetaan taulukot, joihin on helppo laskea osallistujamäärät ja kilometrit. Toivotaan, että porukat innostuvat lähtemään mukaan”, Vesa lausuu.