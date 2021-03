Vauhtimylly Bansky siirtyi Janita Antti-Roikon valmennukseen - ”Tamma on joka tavalla kiitettävä yksilö”

Terhi Piispa-Helisten

Bansky suuntaa harja ja häntä hulmuten kohti uusia haasteita. Vauhtitamman valmennusvastuun ottaa treenarimarkkinoilla kohisevaa nousua tekevä Janita Antti-Roiko.

5-vuotias Bansky siirtyy vahvistamaan Janita Antti-Roikon valmennettavien kaartia. Benjamin Hedmanin omistaman tamman tienestit ovat 47 290 euroa, ja ennätys kirjataan luvuin 11,4. Bansky on voittanut uransa 29:sta kisastaan neljä. Kakkosia on lohjennut yhdeksän kappaletta ja kolmosia kolme.

Bansky on pärjännyt sekä Suomen että Ruotsin 75-tasoilla.

”Just vein tamman Killerille Janitan kyytiin, ja siitä hevonen lähti Mäntyharjulle”, Banskyn taustavoimiin kuuluva Tino Ärling vahvistaa maanantai-iltana.

”Hevonen on ollut meillä 11 kuukautta ja tehnyt koko ajan hienoa jälkeä. Tamma on joka tavalla kiitettävä yksilö. Bansky on ravannut meidän käsistä 19 lähtöä ja ollut 14 kertaa totossa."

Viime ajat Scarlet Knightin tytär on kisannut länsinaapurissa.

”Nyt tultiin vain Ruotsissa siihen kohtaan, että päätettiin jättää tamma tauolle joksikin aikaa. Siinä samassa syntyi ajatus ja fiilis Janitasta, että hän voisi olla Banskylle oikea veto. Soitin Janitalle viikko sitten ja kysyin tammalle paikkaa. Jos Bansky saa olla terveenä, niin uskon, että se pärjää Janitalta hyvin”, Ärling sanoo.

Vuosi 2020 oli Janita Antti-Roikolle valmentajana läpimurtokausi. Hänen valmennettavilleen tuli 28 ykkössijaa, ja tallin voittoprosentti oli 24. Tällä kaudella täysosumia on tullut 33:sta kisasta viisi. Muita totosijoja on plakkarissa kymmenen.