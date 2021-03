Vermossa ryntäys riisumaan kenkiä?

Riku Niittynen

Vermon ratamestari Juha Keskimaunu ajoi iltapäivällä kaviouraan uutta pintaa, jolla on hyvä ravata vaikka paljain kavioin illan T65-raveissa.

Rohkeimmat riisuivat joitakin kenkiä jo eilen ensimmäisessä mahdollisessa tilaisuudessa Teivon illan raveissa, mutta toiminta oli minimaalista. Keli tallialueella oli talvinen ja ratakaan ei ollut kesävireessään. Vermossa tilanne on toinen. Radan pinta on hieno ja illan raveissa on ihanteellinen tilaisuus riisua kilpailijoilta kenkiä. Oletuksena niitä tullaan riisumaan Vermon kilpailijoilta paljon.

"Se on mahdollista", ratamestari Juha Keskimaunu vahvistaa.

"Kevät on mennyt jotenkin siten, että radan pinnassa ei ole nyt yhtään karkeaa, eikä sitä ole ollut tarvetta lisätä missään vaiheessa. Ei nouse pintaan kiviä - ei mitään. Vanhan radan kanssa tilanne oli toinen, mutta rataremontin jälkeen on ollut näin. Ajoin siihen vielä vähän uutta 0,3:n pintaa, mutta se on jo valmiiksi tosi hienoa. Voisin sanoa, että jos joskus kannattaa ajaa kengittä, niin nyt. Ja jos joskus ei kannata ajaa hokkikengästä niin nyt ei kannata, sillä antaa tasoitusta."

Pärjääkö tallialuellakin kengättä?

"Pärjää. Siellä on vähän jäisiä kohtia, mutta ne on hiekoitettu. Takana tarhojen ympärillä oleville verryttelyradalle ei kannata mennä, mutta muuten pärjää kyllä. Jos sataa lisää illan mittaan kosteus ja likaisuus lisääntyy, mutta mitään ongelmaa ei tule olemaan ajaa esimerkiksi kengittä."