ME-tamma Massive Babe sai varsan yöllä

Massive Babe ensimmäisen varsansa ori Rivercapes Beastin kanssa kesällä 2018 kanssa Eeva Paakkarin, Juho Ihamuotilan puolison, taluttamana.

Massive Baben (Muscles Mass) uusi tulokas oli pirteä tammavarsa Maharajahista (Viking Kronos). Massive Baben ura päättyi valmennuslenkillä tapahtuneeseen onnettomaan askeleeseen, jossa takajalan vuohisluu hajosi moneen osaan. Baben henki saatiin pelastettua, mutta kilpaura oli siinä. Siitosuran alku oli hankalaa, sillä vasta neljännellä siitoskaudella tärppäsi ja tamma saatiin kantavaksi. Ensimmäinen varsa orivarsa Rivercapes Beast (Dream Vacation) syntyi 2018 eli on nyt kolmevuotias.

"Se siitosuran alku oli tosiaan takkuista, ja siksikin tuntuu nyt erityiskivalta, kun on saatu näitä varsoja", tamman valmentaja aikanaan ja varsojen kasvattaja Juho Ihamuotila kertoo.

"Ja siksikin, kun tammalla oli hurjasti kykyjä mutta ura jäi lyhyeksi. Siinä neljäntenä vuonna alettiin jo suunnitella alkionsiirtovarsaakin, mutta onneksi sitten onnistui kuitenkin. Tämä tammavarsa ilmoitteli tulostaan jo illalla, mutta supistukset loppuivatkin. Neljältä se tuli, lähdin keittämään kahvit, ja kun palasin, se oli jo pirteänä jalkeilla. Se syö, pissaa, kakkaa ja on iloinen, joten kaikki tuntuu sujuvan. Hyvä varsa se on näillä näkymin ja homma sujuu siis nyt, mutta tämä ensimmäinen vuorokausi on aina vähän jännittävä kuitenkin. Jos se menee läpi hyvin, voi alkaa hengittämään vähän vapaammin."

Miten valmennustallilla sujuu?

"Hyvin. Aletaan odotella hevosia taas radoille. Erityisesti kolmevuotiaat ovat kiinnostavia, ja meillä onkin nyt lähinnä vain nuoria hevosia. Siinä on viisi ihan hyvin menevää kolmevuotiasta, mutta antaa niiden itse kehua itsensä. Ei niistä kuitenkaan tarkkaan tiedä, ennen kuin ajetaan kilpaa."