”Erikoinen nuori, niin kuin on kuskinsakin” - Jonny Länsimäellä on uusia starttihevosia, lupaavia varsoja ja yllätyssauma lauantaille

Antti Pylkkänen

Ylistarossa treenaavan Jonny Länsimäen tähänastisen ohjastajauran tähtihetki oli Rovaniemen vuoden 2018 kuningatarkamppailun mailin osakisan voitto ja kokonaiskilvan kolmossija Ryti-Tytöllä.

26-vuotias Jonny Länsimäki on saanut valmennustallinsa vahvuuteen hiljattain Zoom Zoomin ja jo aiemmin Sipraksen.

Zoom Zoom on liki 40 000 euroa ansainnut 12,4-aikainen 8-vuotias Zola Bokon tytär. Tamma näytti viime vuonna rahkeidensa riittävyyden Toto75-tasollakin. Tämän kauden kaksi kisaa ovat sujuneet kuitenkin mollivoittoisesti.

”Joo, siinä ensimmäisessä startissaan tamma ei ohittanut edes varjoaan. Viime vuonnahan Zoom Zoom teki Iston (Kuisma) treenissä kovia juoksuja. Omistaja soitti ja tarjosi tammaa talliin. Treenataan pari viikkoa, ja aletaan sitten ajaa kilpaa. Omistaja puhui, että tamma siemennettäisiin nyt ja starttailtaisiin sitten syksyyn saakka. Useinhan tamma saattaa tiineenä piristyä. Zoom Zoomille on mietitty partneriksi Maharajahia”, Jonny Länsimäki kertoo.

Siporin 6-vuotiaan pojan Sipraksen emä on Satakunta-ajon vuonna 2009 edelleen voimassa olevalla SE-tuloksella 26,9 nimiinsä vienyt Passin Liina. Sipras on tamman toinen jälkeläinen. Esikoinen on kauden molemmat kisansa voittanut Vonkari.

Sipras avasi uransa nelivuotiaana Antti Tupamäen käsistä kolmella ykkössijalla. Viimeisin napakymppi tuli Nuorten Sarjasta. Sen jälkeen alkoi vastustaa, eivätkä viime vuoden kuusi kisaa tuoneet yhtään totosijaa.

Sipras kävi välillä Jani Suonperän treenissä, mutta ruuna ei startannut hänen valmennuksessaan ollessaan.

”Emäntä ei ole aiemmin ollut innostunut suomenhevosista, mutta nyt hän sanoi, että haluaisi hommata sellaisen. Olin ensin ajatusta vastaan, mutta kun juttelin Suonperän Janin kanssa ja hän kehui Siprasta, niin lämpenin asialle”, Länsimäki hymyilee.

”Ruunalla on ollut jotain jännehommaa, mutta nyt sen jalat ovat kuivat. Siprasta on treenattu paljon. Talvi on ajettu reellä umpihangessa. Nyt aletaan hiittailla, ja koelähtöön tullaan kuukauden sisällä. Mahan kanssa oli aiemmin ongelmia, mutta nyt ei niitä juttuja ole ollut. Ruuna on jopa lihava, vaikka sitä on treenattu ihan miehekkäästi neljä kertaa viikossa. Nuori, suvukas ja mielenkiintoinen suomenhevonen, josta on aikoinaan maksettu hyviä hintoja.”

Länsimäen ja Aino Vaaraniemen tallissa on 11 hevosta. Kaksikko satsaa aiempaa enemmän varsoihin.

”Ei saatu meidän taloustilanteella hommattua kuin tavallisia iltaravihevosia, joten piti kehittää uusi taktiikka ja panostaa varsoihin. Tallissa on lämpöisiä kolme 2-vuotiasta ja yksi 3-vuotias. Ne kaikki jaksavat mennä ja liikkuvat hyvin. MAS Grande (Jontte Boy – Divine Kemp) on sellainen, että sillä luultavasti ajetaan kilpaa jo tänä vuonna”, Länsimäki näkee.

”Tallissa on myös 3-vuotias kylmäveritamma. Se meni 2-vuotiaana kokeessa yksin ja kurakelissä 53-vauhtia. Tamman nimi on Tåga Tindra (Smedsbo Faksen – Tåga Sindy).”

Vaikka oma talli alkaa olla täynnä, lisätilaa löytyy tarpeen vaatiessa.

”Tuosta sadan metrin päästä saadaan karsinoita. Hevosia voi kyllä tarjota treeniin. Olen vähentänyt Ruotsin-keikan jälkeen kengityshommia, ja nyt keskitytään valmentamaan”, Länsimäki sanoo.

Suomen ravien mentyä viime keväänä koronan vuoksi paussille, Länsimäki ja Vaaraniemi lähtivät hevosineen Bodeniin. Onko tällä hetkellä virityksiä Ruotsiin päin?

”Ei ole. Katsotaan sitten, kun saadaan nuorisojoukkuetta vietyä eteenpäin. Ruotsissa on kuitenkin rahaa tarjolla tavallisissakin lähdöissä, eikä taso ole sen korkeampi kuin Suomessa, päinvastoin. Tästä pystyy tekemään pistokeikkoja Uumajaan tosi helpolla ja halvalla.”

Länsimäki tuo lauantaina Teivon Toto75-raveihin tallistaan Madam's Viggo Boyn. Vaikka voitot ovatkin kiertäneet, ruuna on esittänyt vankkaa kuntoa.

”Madam's Viggo Boy ei ole lopussa ajettavissa. Helmikuun ekassakin kisassa kun mentiin voittajan kanssa maalikamerankuvaan, sitä ei voinut päästää lainkaan. Ruunalla on koetettu joka starttiin eri vehkeitä ja eri balanssia, mutta se epävarmuus on ilmeisesti jonkun aiemman trauman vuoksi takaraivossa. Kotona Madam's Viggo Boy ei laukkaa millään”, Länsimäki kuvailee.

”Teivon keskipitkä matka sopii, tämä ei ole koskaan juossut itseään väsyksiin. Ilmeisesti päästään laittamaan kesäkengät jalkaan, ja luulisin siitä olevan suurta hyötyä. Käyn huomenna vielä Seinäjoen radalla kokeilemassa vetolappuja, niitä ei mun mielestä ole ruunalla ennen kokeiltu. Näkisin, että Teivossa on kaikki mahdollista, sillä vastus ei ole kovimmasta päästä. Aion ottaa alun varman päälle ja koettaa pitkää kiriä. Madam's Viggo Boylla ei ole tili vielä täynnä. Tämä on vähän erikoinen nuori, niin kuin on kuskinsakin”, Länsimäki nauraa.