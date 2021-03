Välähdys hyvällä mallilla: "Härmän juhannusmaili on mielessä"

Helmikuussa saatiin jobinpostia muun muassa suomenhevoshuippu Välähdyksen jalasta. Nyt tilanne on hyvä. Ville Korjus ottaa päivän kerrallaan hevosensa kanssa, mutta haaveilee kuitenkin Nordic Kingin vauhdeista.

Anu Leppänen

Nordic Kingin 2017 kuningas ja 2018 kakkonen Välähdys saattaa olla mukana Härmän kuvioissa tänäkin kesänä.

Välähdyksen oikea etujalka ja sen hankoside reagoi Vermon kilpailun jälkeen. Vamma ei ollut paha, mutta Korjus on liikutellut orittaan sen jälkeen vain hiljaisissa vauhdeissa. Suomenhevoskärki on kokenut kovia, ja kiinnostaa siksikin tietää, milloin yksi rodun nopeimmista voisi olla taas mukana kilparadoilla?

"Se oli onneksi aika pieni vamma, ja kaikki vaikuttaa nyt olevan oikein hyvin", Korjus aloittaa.

"Jalasta ei voi päällepäin havaita mitään ongelmaa. Tosin siitä ei alun pitäenkään nähnyt suurta eroa. Koko ajan on treenattu, mutta vain kävelyä ja hölkkää. Nykyään Välähdys menee kyllä kaikkia vauhteja hyvin rennosti, eikä ota paineita noista ajoista. Eläinlääkäri Timo Paanasen kanssa oli puhe, että tarkastetaan jalkaa tämän tulevan kuunvaihteen jälkeen, joten katsotaan vielä millaisia havaintoja sieltä tulee?"

Pääset tästä uutiseen Välähdyksen jalkavammasta.

Eli aivan lähiviikkoina ei kilpailurintamalla tapahdu ihmeitä?

"Ei tapahdu. Mutta tuntuma on sellainenkin, että kesällä kilpaileminen voisi olla jo mahdollista. Härmän Nordic King on vähän meidänkin paikka, niin jotenkin tuntuisi kivalta, jos sinne päästäisiin, ja vähän se mielessä etenen juuri nyt. Eihän sinne voi lähteä, ellei hevonen ole vireessä, joten siinä välissä pitäisi tietysti olla joitain reippaampia ajoja."

Millainen astutuskausi Välähdykselle on tulossa?

"Varmaan aika samantapainen kuin viime kausi. Siirroilla mennään. Ori hyppyytetään tässä kotona ja se on tarjolla tammoille vain siirtospermalla. Kausihan ei ole vielä hirveän vauhdissa ja varauksia on 10, mutta oletan että lisääkin on tulossa. Vaikka voihan se olla, ettei tule, jos tammanomistajien mielessä ei ole mitään tuoretta vahvaa esitystä oriilta."