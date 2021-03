West Breeding Oy osti Going Kronoksen, 09,9 - ori jatkaa Ruotsissa

Web-hevosistaan tunnettu West Breeding Oy on ostanut Ruotsin huippuoreihin lukeutuvan siitosoriin Going Kronoksen. Se jatkaa normaalisti ainakin tämän kauden loppuun Salsbron siittolassa lähellä Örebrota 28000 kruunun varsamaksulla.

Ville Toivonen

Antti Harju (vas.) ja Petri Rahko ovat miehet West Breeding Oy:n takana. Kaksikko teki kevään alkajaiseksi kovan siitosorihankinnan.

West Breeding Oy, joka on aiemminkin hankkinut Suomeen maailman lämminverijalostuksessa merkkinsä jättäneitä oreja - silloin Amerikasta - sekä kasvattanut mm. Derbyn ja monta muuta suurkilpailua voittaneen Elian Webin 09,9 ja yli 900000 euroa. Elianin isä Like A Prayer 09,4 (i. Lindy Lane), 22, on edelleen West Breedingin ori - Donerail (Valley Victory) 11,2 puolestaan on jo kuollut West Breedingin isoista nimistä.

Tallin tuorein hankinta on eurooppalaisittain todella suuri nimi Going Kronos (Viking Kronos), joka tienasi kilparadoilta lähes 6,7 miljoonaa kruunua. Nyt 18-vuotias ori voitti 21 uransa 40 startista, joukossa E3 ja Ina Scots Ära. Kakkonen se oli synnyinmaansa Italian Derbyssä, Jubileumspokalenissa ja Sundsvall Open Trotissa - kolmas Oslo GP:ssä. Ori meni kolmevuotiaiden 1000 metrin ratojen ME:n 10,4 Gävlessä 2006. Elitloppetin finaalissa 2008 se oli kuudes.

Going Kronos on ollut iso nimi myös siitoksessa. Sen eniten ansainnut jälkeläinen on Dante Boko 09,2 ja yli 9,3 miljoonaa kruunua. Ori voitti kolmevuotistilaston Ruotsissa avausikäluokallaan 2010. Timo Nurmoksen tallista kilpaileva Hevin Boko 09,8 on paras tamma karvaa vaille neljän miljoonan kruunun tilillään. Oaksin voittaja Spoil Me on lähes samoilla lukemilla. Betting Gangster ja Mellby Briolett ovat nekin yli kolmen miljoonan kruunun kilpureita. Suomeen kovista on tuotu Boys Going In 11,0 ja yli 2,5 miljoonaa kruunua. Miljonäärejä on Ruotsissa tilastoiduista 329 jälkeläisesta 22. Se on naapurimaassa siitosoriluokassa A - erittäin hyvä periyttämiskyky.

Moni Viking Kronoksen (American Winner) pojista on ollut kova siitoksessa. Maharajah on noussut niistä suosituimmaksi, vaikka oriin näytöt eivät sinänsä poikkea suuresti Going Kronoksesta. Maharajahilla on Ruotsin tilastoissa 846 varsaa, joista 32 miljonääriä, parhaimpina Makethemark 09,3 ja liki 11,5 miljoonaa kruunua ja Who's Who reilut kahdeksan miljoonaa. Neljänneksi paras on suomalaisittain tuttu Martin De Bos liki 2,8 miljoonaa ja paras tamma on A Sweet Dance, 11,0 ja 3,5 miljoonaa.

Siitoksessa ovat Viking Kronoksen pojista huseeranneet myös muun muassa Raja Mirchi, jolla on vastaavat näytöt Maharajahiin ja Going Kronokseen verrattuna, Triton Sund, Thai Tanic, Joke Face, Yield Boko, Mellby Viking ja Micro Mesh. Maharajah ja Raja Mirchi ovat tosin onnistuneet jättämään derbyvoittajat, Maharajah Who's Whon ja Raja Mirchi Cyber Lanen.

Going Kronoksen emäpuoli ei häpeä yhtään verrattuna isälinjaan. Emä Bell Power (Pine Chip) on jättänyt myös Hambletonian Oaksin kakkosen Lantern Kronoksen 10,0 ja liki 10 miljoonaa kruunua sekä vielä mm. 10,9 menneen tamman Moonlight Kronoksen. Molemmat tammat ovat Going Kronoksen täyssiskoja.

"Olemme hakeneet West Breedingille lähinnä Ruotsista uutta oritta, joka olisi riittävä näytöiltään ja sopivansukuinen astumaan omat tammamme", Petri Rahko kertoo.

"Nyt löytyi sellainen ori. Kauppa on ollut selvä jo jonkin aikaa. Omistajilla, joihin kuuluvat Ruotsin raharikkaista Mellby Gård ja Menhammar, ei ollut näköjään kiire, mutta päästiin vihdoin maksamaankin hevonen. Lähetämme omat tammamme Salsbrohun täksi kaudeksi Going Kronokselle. Ensi vuodesta ei tiedä, tuleeko ori Suomeen vai jatkaako esimerkiksi Ruotsissa? Se on joka tapauksessa sellainen ori, jolle tammat pitää viedä paikan päälle."

Tässä linkki Going Kronoksen sivulle, joka sisältää Menhammarin kotisivulla tietoa oriista (osittain vanhentunutta, mutta omistaja on siellä jo oikein).