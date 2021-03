Lauantain Ruotsin 75-peli ei onnistu - Suomesta Halmstadiin oma T5

Pääsiäinen on Ruotsin 75-pelin osalta hulabalooviikko, mutta lauantaina totoaminen Ruotsiin pooliin on aikalisällä profiilipelin ja muidenkin vetojen osalta. Korona teki ravikalenteriin ylitsepääsemättömiä muutoksia.

Anu Leppänen

Ei 75-raveja lauantaina Norjassa koronarajoitusten vuoksi, jonka seurauksena Suomesta ei voi pelata sen päivän yhteispohjoismaista 75-peliä.

Pääsiäislauantain yhteispohjoismaiset 75-ravit piti alunperin järjestää Norjan Klosterskogenissa, mutta maan hankala koronatilanne teki asiassa tenän, eikä ajoja voida viedä vuonomaassa rajoitusten vuoksi läpi. Viime viikolla ATG teki yhteistyössä Norjan ja Ruotsin raviurheilujen kanssa ratkaisun järjestää 75-kisat lauantaina Halmstadissa.

Suomen rahapelisäännöt tekivät suomalaistotoajien pelaamisesta yhteiseen pooliin Halmstadiin mahdotonta. Sääntöjen mukaan Veikkauksen on ilmoitettava kansainvälisestä yhteistotopelistä sisäministeriölle ja rahapelejä valvovalle poliisihallitukselle viimeistään 14 vuorokautta ennen pelikohteen avaamista. Nyt se oli mahdotonta, koska Halmstadin 75-raveista ei ollut ennen tuon aikarajan sulkeutumista vielä edes päätetty.

Pääsiäisviikolla tosiaan pääsee pelaamaan Ruotsinkin 75-peliä takaiskusta huolimatta. Kiirastorstaina on Gävlen T75-kierros yhteispohjoismaiseen pooliin, pitkäperjantaina Färjestadin 75 ja sunnuntaina Rommen multijackpot-75, jonka potissa on bonusrahaa nyt n. 500000 euroa. Viikon aiemmissa 75-kohteissa voi kertyä vielä lisää sunnuntaina jaettavaa.

Veikkaus järjestää omaan pooliinsa vetoja Halmstadin lauantain raveihin asiakkaiden harmitusta paikkaamaan. Isoin vetonaula on T5 Ruotsin V75-kohteissa 20000 euron bonushöysteellä. Kaikkiin Halmstadin lähtöihin pelataan Veikkauksen omaan pooliin kaksaria ja Ruotsin 75:n kohteisiin on myös pitkävetoa. Päivän Duo löytyy ja troikat lähtöihin yhdeksän ja 11. Pitkävedot löytyvät normaalista paikasta ja totopelit omalta totopelien alasivultaan, jonka yläotsikko on "Halmstad Veikkaus". Duossa on lisäksi vielä 5000 euron bonus.

"Tämä on asiakkaiden kannalta todella harmillista ja olemme siitä hyvin pahoillamme", Veikkauksen muuttuvakertoimisen vedonlyönnin tuoteryhmäpäällikkö Juha Ahjolinna sanoo.

"Tarjoamme korvaavana pelikohteena kansalliset totopelit sekä pitkävetokohteita Halmstadin raveihin. Halmstadin raveista tarjotaan myös TotoTV-studiolähetys."

Tämän pääsiäisviikon Ruotsin "varsinainen" iso T75 pelataan siis sunnuntaina Rommeen jackpotin kera. MT Ravinetin Ruotsin vihjeet viikonlopun osalta kohdistuvat siis pääsiäissunnuntaille. Ravit Rommessa sunnuntaina alkavat kello 15.45 Suomen aikaa ja T75-multijackpot menee kiinni kello 17.20.

Lauantain Halmstadin ravit alkavat kello 14.25. Veikkauksen omaan pooliin pelattava T5-bonus sulkeutuu klo 16.45 lähdöstä seitsemän.

