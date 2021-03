Pasi Väisäselle Aetos Kronoksen kirittäjä Easy So Easy - ”Tällaisia on harvoin tarjolla”

Vieremän Kauppilanmäellä treenaava Pasi Väisänen on saanut talliinsa mielenkiintoisen nimen, ruotsalaisruuna Easy So Easyn.

Jenna Pylkkönen

Vilma Lyydin pikkusisko Camixen saa tallikaverikseen 11-aikaisen Easy So Easyn. Camixenista Pasi Väisänen sanoo, että: "Ei minulla ole aiemmin ollut noin hyvää varsaa treenissä".

Roni Waarna hankki lokakuun lopulla Suomeen 5-vuotiaan Easy So Easyn. Hevonen löytyi ATG:lla työskentelevän Peter Anderssonin kautta. Nyt Easy So Easy on jatkanut Kiuruvedeltä ja Waarnalta Vieremän Kauppilanmäelle ja Pasi Väisäselle.

”Easy So Easyllä on ollut jänteessä ongelmaa. Roni on kuntouttanut ruunaa, ja nyt homma on siinä pisteessä, että aletaan treenata. Easy So Easy tulee minulle liisinkiin. Pari kuukautta ajetaan hölkkää, ja sitten ryhdytään hiittailemaan. Heinäkuussa on kovempien ajojen aika”, Pasi Väisänen valaisee viimeksi elokuussa kisanneesta ruunasta.

Easy So Easy on ravannut tähänastisella urallaan statistiikan: 13 2-3-4. Ruunan ennätys kirjataan luvuin 11,4, ja voittosumma on karttunut lähes 46 000 euroon. Broad Bahnin poika on ollut ennen Suomeen muuttoaan valmennuksessa Claes Sjöströmillä.

Ennätyksensä Easy So Easy paineli kesällä 2019 lyhyen matkan E3-karsinnassa. Ruuna sijoittui tuolloin hienosti toiseksi. Edelle jäi vain finaalinkin nimiinsä vienyt Aetos Kronos, joka kuuluu Ruotsin vuonna 2016 syntyneen ikäluokan ehdottomaan eturiviin. Easy So Easy joutui puolestaan jäämään E3:n loppukisasta pois.

”Kyseessä on valtava peli, mitä olen noita Ruotsin lähtöjä katsellut. Hevosen olemuskin on sellainen, että sen näkee menneen 3-vuotiaana 11-vauhtia. Pidetään jalasta huolta. Tämä on Vieremän kesäraveihin – ja varmaan muuallekin - tosi kova tekijä. Sillä mielellä Easy So Easy hommattiin, että sillä pääsisi lauantaisinkin koettamaan. Olen ruunasta innoissaan. Tällaisia on harvoin tarjolla, ja me pantattiin yhtä karsinaa ihan sillä vapaana, että jos sattuisi tulemaan tämänkaltainen tilaisuus eteen”, Väisänen sanoo.

Hänen tallinsa sijaitsee kymmenen kilometrin päässä Juha Vidgrénin tiluksista ja viiden kilometrin etäisyydellä hissulaisistaan tunnettujen sukunimikaimojen Väisästen tontista.

”Tässä on iso hevosrintama. Elokuussa muutettiin tähän, ja on kyllä viihdytty. Hevoshenkistä porukkaa riittää, ja raveissa on mukava käydä, kun voidaan usein kulkea kimpassa”, lausuu itsenäisenä valmentajana viitisen vuotta toiminut Väisänen. Ennen Vieremälle muuttoaan hän treenasi Piippolassa. Aiemmin Väisänen on ollut töissä Markus Porokalla, Heikki Mikkosella ja Tuomas Pakkasella.

Treenattavia Väisäsellä on kymmenkunta. Varsoihin on asetettu isot odotukset.

”Meillä on kaksi 3-vuotiasta lämminveristä, Boulder Annabella ja Boulder Elsa. Ne tulevat koelähtöön huhti-toukokuussa. Molemmat menevät hyvin, varsinkin ensin mainittu. Suurimmat toiveet kohdistuvat 2-vuotiaaseen Camixeniin. Ei minulla ole aiemmin ollut noin hyvää varsaa treenissä. Camixen on Vilma Lyydian pikkusisko.”

Tallin kokenutta kaartia edustavat 9-vuotiaat Boulder Lucky ja Absolut Arctica. Näistä ensin mainittu on menestynyt Toto75-tasolla saakka.

”Vanhoilla koijareillakin tullaan vielä kokeilemaan. Tauolla ollut Boulder Lucky starttaa tässä kohta. Kaukon Olli ja Parkkosen Pete löysivät ruunan kaviosta paiseen, joka oli vaivannut jo pidempään. Siihen nähden hevonen teki kovia suorituksia ja meni 15-tuloksia. Boulder Luckya on päästy treenaamaan koko talvi hyvin, ja ruuna toimii nyt moitteetta. Sitä kannattaa heti seurata pelimielessä”, Väisänen vihjaa.

”Absolut Arctica laukkaili viime kisoissaan, ja sillä oli sitten takakintereessä sanomista. Sen kanssa odotellaan kesään.”