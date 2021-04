Motivated Second muutti Muhokselle - ”Ostos, jossa on hinta-laatusuhde kohdallaan"

Suvukas ja voitokas Motivated Second muuttaa Anne Kankaan tallista Nina Mustosen treeniin.

Terhi Piispa-Helisten

Motivated Secondin virtaviivaista menoa nähdään jatkossa aiempaa pohjoisempana, kun kovasukuinen tamma muuttaa Pohjois-Pohjanmaalle Muhoksen Kylmälänkylälle.

Uransa 20:sta kisastaan joka neljännen nimiinsä vienyt ja puolissa starteistaan kolmen parhaan kastiin sijoittunut Motivated Second siirtyy Anne Kankaan treenistä Muhoksen Kylmälänkylälle Nina Mustosen valmennukseen ja hänen sekä hänen miehensä Janne Mustosen omistukseen.

”Nyt löytyi ostos, jossa on hinta-laatusuhde kohdallaan. Suku ja kilpailutulokset kiinnittävät huomion. Tuolla voittosummalla pitäisi pärjäillä pitkään sarjoissaan, varsinkin pohjoisessa. Koronatilanne harmittaa, kyllähän tammalla ajaisi Bodenissakin, mutta tällä hetkellä se ei tunnu oikealta ratkaisulta. Kilpaillaan Suomen puolella niin kauan kuin rajoilla on rajoituksia”, miettii ravivalmentajana ja hevoshierojana työskentelevä Nina Mustonen.

5-vuotias Motivated Second aloitti uransa kaudella 2019 täydellisesti voittamalla kolmesta kisastaan kaikki. Sen jälkeen suoritukset ovat heitelleet ja voittotahti on harventunut. Motivated Secondin voittosumma on 13 750 euroa.

Conway Hallin tyttären sukupuu on mielenkiintoinen. Motivated Secondin emä Motivated Hanover (S.J.'s Caviar) oli Martti Salojensaaren menestystamma. Amerikkalaismenijä ylsi 37:sta kisastaan peräti 19 kertaa ykköseksi. Joukossa oli kaksi Solvallan täysosumaa ja vuoden 2011 Pilvenmäki Specialin napakymppi.

”Innolla odotan, että saadaan Motivated Secondille järjestettyä kyyti tänne. Tamma on ollut niin hyvällä valmentajalla, että se on varmasti taidolla laitettu ja huolella pidetty. Olemme saaneet Motivated Secondista hyvät ”käyttöohjeet" sekä rehelliset ja kattavat tiedot”, kertoo juuri 34 vuotta täyttänyt Mustonen.

”Kun on nuori ja aloitteleva valmentaja, niin pitää vaan rohkeasti tehdä päätöksiä. Talliin tulee koettaa saada mieleisiä ja motivoivia hevosia, joilla on mahdollisuus päästä tuloksiin.”

Lue myös: "Yritämme tehdä nimeä ravivalmentajina ja kasvattajina"