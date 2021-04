Lewis Ale aloittaa kautensa Korvenojalla lauantaina - Fandango Brick samoin

Ville Toivonen

Lewis Ale ja Tuomas Korvenoja ovat taas yhdessä kilpailumeiningeissä lauantaina Jokimaalla.

Lewis Ale Stablen ori kävi viime keväänä ja kesällä Ruotsissa Peter Untersteinerin valmennuksessa. Lewis Ale (Andover Hall) kilpaili Ruotsin lisäksi Tanskassa ja Norjassa, mutta voitot jäivät saavuttamatta. Syksyllä ori palasi "kotiin" Sipooseen ja lauantaina aloitellaan: ainakin Lewis on ilmoitettu Jokimaalle.

"Olen tyytyväinen Lewis Alen treeneihin", raportoi Korvenoja.

"Viime perjantaina ajettiin sillä 18 läpi Vermossa. Lewis tai Jerry, kuten sitä myös kutsutaan, on iso karski poika, mutta myös vähän herkkis, ja haluan nyt nähdä, missä mennään kilpailuissakin. Se saa näyttää vireensä ja yrityksensä myös siellä. En lupaa välttämättä vielä mitään menestystä, vaan otetaan tämä testinä kertomaan missä mennään. Ei varmaankaan muuteta varusteita meidän aikaisemmista."

Starttaako Lahdessa muuta tallista?

"Fandango Brick (viime kauden vahvasti lopettanut 4-vuotias Ruotsissa syntynyt ori Orlando Vicistä) on treenannut tosi lupaavasti, ja odotan siltä lauantailta ja koko kaudeltakin mielenkiinnolla, mitä irtoaa. Odotuksia on jo lauantaille, mutta katsotaan vastus ja lähtöasetelmat."

Mitä talliin Sipooseen muuten kuuluu?

"Hyvää. Tulevaa kautta odotellaan mukavissa fiiliksissä, kunhan pandemia vapauttaisi toiminnan vain otteestaan. Treenissä on 20 hevosta. Nelivuotias Lady Rock (Ready Cash) on jo osoittanut ikäluokkahevosen ominaisuuksia kilparadoillakin. Kaksivuotiaita on kahdeksan ihan mielenkiintoista, mutta antaa niiden sitten itse kertoa, mistä ovat tehty."