Euroopan ykkösravurin Ecurie D.:n omistaja Marko Kreivi: "Kotona puhuttiin aina suomea - olisi upea tulla vielä sinne kilpailemaan"

Terhi Piispa-Helisten

Marko Kreivi (vas) kuvassa mukana, kun Ecurie D. valloitti Vermon ja EM:n kolmevuotissyksynään.

Ecurie D.:n osaomistaja Marko Kreivi kokee sen erityisesti tänään, superoriinsa kauden avauksen päivänä: "Jännittää niin pirskatisti."

Ecurie D.:n kauden avausstartti puhuttaa kovasti - samoin jo oriin jatkosuunnitelmat maailmanvalloituksineen. Kilpailumatkoista Amerikkaan ja Ranskaan on keskustelua. Samoin on tietysti Pohjoismaiden ykköskisasta Elitloppetista. Suomalaisjuurinen toinen osakas Marko Kreivi ajettelee sen lisäksi myös vanhempiensa kotimaata; tämä siis liittyen myös superoriin tulevaisuudensuunnitelmiin.

"Ei nyt nuolaista ennen kuin tipahtaa, kuitenkaan", Kreivi kommentoi ihan selvällä suomenkielellä.

"Tämä päivä menee nyt vähän hermoillessa, on tämä jännää. Toki ollaan mietitty oriin tulevaisuuttakin, täytyyhän sitä jotain suunnitelmia olla. Amerikkaa on aina enemmän tai vähän mietitty, että mitähän tällainen hevonen siellä oikein menisi? Ollaan pohdittu myös Suomea. Vermossa oli mukava käydä kolmevuotis-EM:ssä ja haluaisin tulla aurinkoisemmalla säälläkin sinne puolelle lahtea. Nyt ei voi kuitenkaan miettiä asiaa sen tarkemmin, ennen kuin tiedämme lisää hevosesta ja kuvioista. Mutta hevosen muut taustavoimat tietävät haluni päästä käymään sen kanssa isieni maassa ja suhtautuvat siihen myönteisesti."

Millainen suomalaistausta teidän perheellänne oikein on?

"Isä on Ylitorniolta kotoisin, mutta vanhempani asuivat jo täällä Göteborgin seudulla, kun minä synnyin 1971. 50 tuli lasiin hiljattain. Meillä puhuttiin kotona kuitenkin Suomea aina, ja sieltä olen sen oppinut, ennen ruotsinkieltä. Jotenkin tämä sujuu, vaikka välissä on ollut vuosikymmeniä, jolloin sitä ei käyttänyt paljoakaan. Joitakin sanoja saa hakea vähän kauemmin, ja joitakin ei tahdo löytää ollenkaan. Joka tapauksessa on sellainen tunne, että olisi makeaa tulla vielä kilpailemaan Ecuriella Suomeenkin, nyt kun on kerrankin saanut hyvän hevosen. Mutta katsotaan nyt tuo ilta ensin ja aletaan sitten murehtia, mitä se kauden jatko voi tuoda tullessaan."

Miten muuten menee hevosten ympärillä?

"Hyvin. Myös illan Frommingin (T86-3) pitäisi olla lähellä. Tuon nelivuotiaan Muscle Hill -oriin omistan ihan itse. Se avaa lujaa, paikka on hyvä ja kommentit viime päivistä kertovat positiivista. Toivottavasti edes jompikumpi pärjäisi illalla, ja tottakai Ecurie on se tärkeämpi tapaus. Olen sekä myynyt että ostanut hevosia viime aikoina. Kasvatustoiminta on aika laajaa tällä hetkellä, ja varsoja olisi hyvä myydäkin. Kuitenkin viimeisin toiminto on, että ostin kaksi Chapter Sevensitä (Windsong's Legacy) kantavaa tammaa Amerikasta. Katsotaan sitten nimiä, kun paperit ovat selvät."