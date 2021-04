Tuore Stoeliten-ykkönen Dear Friend Seinäjoki Raceen

Mathias Hedlund/Sulkysport.se

Viime startissaan Dear Friend voitti Solvallassa keulapaikalta mailin tuloksella 1.12,3. Viimeinen 500 metriä sujui aikaan 1.08,9.

8-vuotias Dear Friend on tuorein kiinnitys Seinäjoki Raceen. Kutsu julkistettiin torstai-iltana Seinäjoen Toto5-ravien yhteydessä.

Kutsun ovat Dear Friendin ohella saaneet ja siihen ovat myöntävästi vastanneet Le Gros Bill, Selmer I.H., Grainfield Aiden, Peanuts, Vernissage Grif ja Hotshot Luca. 17. huhtikuuta ravattavaan Seinäjoki Raceen seulotaan kymmenen hevosta. Ykköspalkinto on 70 000 euroa.

Uusin sulka Dear Friendin hatussa on maaliskuun lopulla Solvallasta lohjennut Stoelitenin 220 000 kruunun arvoinen täysosuma. Johan Untersteinerin suojatti on juossut urallaan 61 kisaa. Voittoja on tullut 20, kakkosia 12 ja kolmosia viisi. 8-vuotiaan tamman ennätys kirjataan luvuin 10,4. Dear Friendin tienestit ovat noin 395 000 euroa.

Kolmena viime kautena Dear Friend on tehnyt alkuvuodesta Ranskan-turneen. Viime vuoden kiertue tuotti kahdesta Vincennesin kisasta kaksi voittoa. Tänä vuonna tamma starttasi Ranskassa vain kerran. Tuomisina oli kakkossija vahvalla suorituksella.

Dear Friend on osoittanut Ranskasta kotiuduttuaan kotimaassaan Ruotsissa vahvaa virettä, sillä tamma saapuu Seinäjoelle kaksi voittoa vyöllään.

Johan Untersteiner on menestynyt aiemminkin lakeuksilla. Hänen suojattinsa Pastore Bob koki toissa vuoden Seinäjoki Racessa täpärän tappion Atupemille. Viime vuonna Seinäjoki Race jäi ajamatta kotimaan koronatauon vuoksi.

"Dear Friend oli vahvasti ehdolla jo viime vuonna, mutta koronan takia kilpailu peruttiin", Seinäjoen raviradan toimitusjohtaja Jyri Saranpää kertoi Toto-TV:n lähetyksessä ja totesi myös, että Jokimaan lauantain kisoja seurataan tarkasti kutsuja ajatellen.