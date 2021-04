Tähtitamma Callela Ladyboss varsoi esikoisensa - ”Tämä on unelmien täyttymys”

Kaisa Nivola

Ratojen taistelijan Callela Ladybossin elämässä on kääntynyt uusi sivu. Tamman kupeella on juuri pystyyn ponnistanut orivarsa Maharajahista.

10,2-aikainen Callela Ladyboss varsoi eilen torstaina esikoisensa. Terveen ja terhakan orivarsan isä on Maharajah.

”Pieni ja terävä varsa – tai pieneltähän ne kaikki tässä vaiheessa näyttävät, ihan normaalikokoinen ori on. Syö ja nukkuu, kaikki on varsalla hyvin”, iloitsee Callela Ladybossin kasvattaja ja nykyinen omistaja Hannu Nivola perjantaiaamuna.

Vaikka Nivola on kokenut kasvattaja, hänellä oli Callela Ladybossin varsomisen alla perhosia vatsassaan.

”Kyllä nämä varsomiset edelleen jännittävät, varsinkin kun kyseessä on Callela Ladybossin kaltainen tamma, joka on varsojana vielä ensikertalainen. Kahdeksan vuotta on odotettu tästä tammasta varsaa. Tämä on unelmien täyttymys.”

Suurta kasvatustoimintaa pyörittävien on osattava myös luopua varsoistaan ja seurattava niiden varttumista etäämpää. Side kasvatteihin ei kuitenkaan koskaan katkea.

”Kyllä varsa myyntiin menee. Heikki (Korhonen) on ilmaissut kiinnostuksensa, ja muitakin kyselyitä on tullut. Kotimaasta, ei ulkomailta”, Nivola sanoo.

Hänen mukaansa varsa viettää luultavasti Kallelassa elämänsä ensimmäiset puolitoista vuotta ja lähtee sitten kesälaitumen jälkeen uudelle omistajalleen.

Callela Ladyboss vetäytyi kaviourilta täydessä terässä elokuussa 2019. Viimeistä edellisessä kisassaan Andover Hallin tytär vei vielä nimiinsä St. Michelin Tammatähden.

Kaiken kaikkiaan Callela Ladybossin ura käsitti 75 kisaa. Voittoja tuli 23, kakkosia 12 ja kolmosia 10 kappaletta. Tamman tienestit nousivat 382 740 euroon. Callela Ladyboss valmentautui koko uransa ajan Heikki Korhosen tallissa ja oli myös hänen omistuksessaan. Nivolan nimiin tamma palasi ripustettuaan kilpakenkänsä naulaan.

Callela Ladyboss kuuluu rautaiseen sisarusparveen. Sen emän, aikansa Tammakriterium-voittaja Louise Småbon, jälkeläiset ovat ravanneet radoilta yhteensa hurjat 125 ykkössijaa. Joukkoon kuuluvat kriteriumvoittaja Callela Leonard, ikäluokkamenestyjät Callela Lisbeth sekä kanuunakuntoa viime aikoina esittänyt Callela Lincoln.

Kallelan Oriasemalla oli ehtinyt varsoa jo ennen Callela Ladybossia Briso Isadora (Donerail-Briso Celesta). Sen partnerina toimi Conway Hall. Briso Isadoran omistaa Ecurie la Croix Verte.

”Aika normaali kevät on ollut täällä meillä. Toki takatalvi työntää monen varsomista vähän yli, ja pitkään kesään tässä menee. Nyt on kaksi tammaa 37:sta vasta varsonut, eli töitä piisaa. Seuraavana oriasemalla olevista tammoista taitaa varsoa Paola (Viesker-Tiroli). Suomenhevostammoja on täällä vielä lisääkin, kuten Taruntuuli (Auraus-Turotuuli) ja Tarjatar (Turo-Tunteva)”, Nivola kertoo.

Paolan omistaa Sevifield Oy, Taruntuulen Journey Stable ja Tarjattaren Hannu Nivola. Ensimmäisenä ja jälkimmäisenä mainitut tammat ovat kantavina Parvelan Retusta, keskimmäinen puolestaan Välähdyksestä.

EDIT: Täsmennetty tammojen omistajia kello 9.28.