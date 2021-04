Case Propulsionin ratkaisussa ongelmia: "Ruotsin keskusjärjestö jarruttaa"

Anu Leppänen

Propulsion kilpaili Vermossakin menestyksellä: ori mm. voitti Finlandia-ajon 2016, jolta reissulta kuva on otettu.

Rangaistukset kilpailuoikeudettoman hevosen kilpailuttamisesta roikkuvat kuitenkin edelleen. Propulsionin ruotsalaiset kilpailusuoritukset siis hylättiin ja palkinnotkin maksettiin jo uusien tulojärjestysten mukaisesti pykälän ylöspäin nousseille osapuolille. Elitloppetin 2020 voitto mm. meni Italiaan Cokstilelle.

Propulsionin omistaja Stall Zet on riitauttanut palkintojen takaisinmaksun Ruotsin keskusjärjestölle. Osapuolet ovat kuitenkin sopineet, että tapaus jäädytetään siksi aikaa, kunnes ST saa rangaistukset valmiiksi hevosen väärästä kilpailuttamisesta. Viimeisin tieto rangaistusten valmistumisesta oli tämä kevät, mutta asia roikkuu siis edelleen, ja ruotsalaisen ravimedia Sulkysportin tietojen mukaan viipyminen johtuu keskusjärjestöstä.

Propulsionin Ruotsin palkinnoissa on jo yksistään kyse yli 26 miljoonasta kruunusta. Ulkomaiden palkintojen, esimerkiksi Suomessa Finlandia-ajoissa tienattujen, kohtalo onkin jo mutkikkaampi kysymys. Näin siitä huolimatta, että kyseinen hermokatkaistulla ravurilla kilpaileminen on nykyään kiellettyä koko Euroopassa. USA:ssa, missä operaatio suoritettiin, se on sallittua.

Sulkysportin mukaan Ruotsin raviurheilun vastuu- ja kurinpitolautakunnan päätöksen venyminen johtuu täysin keskusjärjestö Svensk Travsportista. Sulkysport uutisoi eilen, että vastuulautakunnan puheenjohtaja Sari Olausson myöntää, että jarruna on nimenomaan ST:n haluttomuus toimittaa pyydettyjä tietoja. ST:ltä on turhaan pyydetty tutkintapöytäkirjoja sekä vastaajaosapuolelle että vastuulautakunnalle. Stall Zetin ja mahdollisten rangaistusten kohteena olevan valmentajan Daniel Redénin asianajaja Jesper Arvenberg on Sulkysportin mukaan vaatinut lisätietoa useita kertoja, eikä edes vastuulautakunta ole saanut pyydettyjä materiaaleja ST:ltä haltuunsa.

Kyse on tavallaan kuulustelupöytäkirjoista, vaikka eihän Svensk Travsport ole sellainen viranomainen, joka voisi kuulustella, ainoastaan tutkia. Näitä tutkintamateriaaleja ST ei nyt suostu jakamaan tapauksen osapuolten kanssa, vaan on harventanut materiaalia mielensä mukaan.

"Ongelmana on ollut ST", myöntää raviurheilun vastuulautakunnan puheenjohtaja Sari Olausson Sulkysportin haastattelussa.

"ST ei voi yksipuolisesti päättää, mitä materiaalia se luovuttaa ja mitä se pitää omana tietonaan. Kyse ei ole oikeudenkäynnistä, mutta prosessia voisi verrata rikosoikeudenkäyntiiin, jossa karkeasti on oikeudenkäyntimateriaali ja muu materiaali. Kaiken materiaalin pitää olla osapuolten käytössä."

ST:n toimitusjohtaja Maria Croonin mukaan case Propulsionin päätöksiä voisi tällä tietoa olla luvassa viikolla 20.

"Lautaukunta ja osapuolet kokoontuvat suunnitelman mukaan käsittelyyn tiistaina 18. toukokuuta", Croon kertoo Sulkysportissa.

"Käsittelyssä menee arviolta kolme päivää", arvioi Sari Olausson.

