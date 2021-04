Viikon vieras Niko Riekkinen sai tärkeimmän oppinsa Pekka Korvelta: "Menestyksen eteen on tehtävä paljon työtä"

Ville Toivonen

Niko Riekkinen kertoo olevansa valmis lähtemään kilvanajoon kauemmaskin. Tällä hetkellä hän ajaa eniten Itä-Suomessa, missä kilpailu kuskimarkkinoilla ei ole aivan yhtä tiukkaa kuin eteläisemmässä Suomessa.

Niko Riekkinen on ollut hevosten kanssa tekemisissä pikkupojasta lähtien. Ensimmäiset opit hevosiin tulivat perhepiiristä.

"Isällä, isän veljellä ja ukilla oli aina ravihevosia. Enemmän sellaisia harrastushevosia, mitään suuria tähtiä ei kohdalle sattunut", kuun lopulla 30 vuotta täyttävä Riekkinen muistelee.

Aikuisiällä nelijalkaisista muodostui nuorelle miehelle leipäpuu. Yksi merkittävä käännekohta hevosmiehen uralla koitti armeijan jälkeen.

"Intin jälkeen ajelin hevosia Kimmo Taipaleen apuna. Johonkin kouluunkin olin hakenut. Kun kouluun lähtö läheni, ajattelin kysyä Pekka Korvelta töitä ihan vähäksi aikaa, muutamaksi viikoksi."

Ihan vähän aikaa venähti lopulta viideksi ja puoleksi vuodeksi. Riekkinen oli Korven leivissä kesästä 2012 vuoden 2017 loppuun. Pääasiallinen asemapaikka oli Vihdin Huhmarissa, mutta tutuksi tulivat myös Vermo ja Ruotsin puoli. Toimenkuvaan kuului kaikkea hevosten hoitamisesta ja ajamisesta hevosauton ajamiseen ja radan laittoon.

"Siellä oppi varsinkin sen, että menetyksen eteen on tehtävä paljon töitä. Ja hevosta on luettava koko ajan, sitä Pekka painotti jatkuvasti."

Mielenkiintoa työhön toi sekin, että usean hevosten kehityskaaren ehti nähdä syntymästä kilparadalle asti. Omista hoitohevosista mieleen jäivät etenkin Derby-voittaja Fabrice Duo ja Diamond Duo. Korvella ollessaan Riekkinen hankki ajoluvan ja ajoi aluksi opetus- ja koelähtöjä, ja jonkin verran kilpaakin. Fabrice Duolla hän ajoi opetus- ja koelähdöt.

"Fabrice Duo tuntui koko ajan lahjakkaalta, mutta sillä oli ongelmia, joiden takia menestystä ei oikein tullut. Derbyn voitossa se pääsi sitten näyttämään hyvyyttään. Olin itse silloin menossa Ruotsin Derbyyn hevosautolla. Pysähdyin kyllä matkalla, että näkisi lähdön puhelimesta, mutta nettiyhteys petti. Ajattelin, että ei se tainnut pärjätä, kun aluksi ei kuulunut Suomesta mitään. Sitten alkoi puhelin laulaa onnitteluja", Riekkinen muistelee.

Korvelta matka jatkui toiselle sinivalkoisen raviurheilun kovalle nimelle Heikki Korhoselle vuoden 2018 alussa. Kaksi ja puoli vuotta meni hieman erilaisessa ympäristössä.

"Toiminnan mittakaava oli pienempi, koska hevosia oli paljon vähemmän. Pekallahan oli välillä varmaan lähes 90 hevosta treenissä. Tuohon aikaan Heikillä oli muun muassa Cameron Evo 4-vuotiaana ja Callela Ladyboss. Ja tietysti hyviä varsoja."

Riekkinen viihtyi töissä ja Kuopion seudulla muutenkin, kun yhteydenpito vanhoihin kavereihin oli helpompaa kuin etelässä asuessa. Kuopiosta käsin hän sai myös ajaa entistä enemmän kilpaa toisten treenaamilla hevosilla. Kesällä 2020 oli muutoksen aika.

"Heikillä ja Pekalla työskennellessä oli mennyt kahdeksan vuotta yhdessä hujauksessa. Halusin vähän huilata ja miettiä tulevaisuutta."

Huili jäi kuitenkin lyhyeksi. Oman toiminimen perustamisen jälkeen työtä on riittänyt kasvavassa määrin.

"Asun Kuopiossa ja Lahdessa, jossa on myös tyttöystävä. Hiittaan hevosia, kengitän ja ajan kilpaa missä vain pääsen ajamaan, yleensä Itä-Suomessa."

"Kuukauden verran olen nyt käynyt Liperissä Jere Taulion kaverina ajamassa hevosia kahdesti viikossa. Iikka Nurmoselle ajan hevosia kerran viikossa. Hiittaan myös yksittäisten asiakkaiden hevosia, lähinnä Kuopion seudulla. Lisäksi kengitän Kuopion ja Lahden seudulla. Reissaamista tulee paljon, mutta olen tottunut siihen. Yritän tietysti järjestellä saman suunnan kengitykset ja hiittaamiset yhdelle reissulle."

Riekkinen kertoo lähtevänsä hanakasti ajamaan kilpaa kauemmaskin.

"Itseään pitäisi tuoda kokonaisuutena aktiivisemmin esille. Ilmoitan ravipäivien kuskipörssiin, että olen käytettävissä ja sitä kautta tulee jonkin verran ajettavia. Niitä tulee myös, kun käyn kengittämässä ja samalla valmentaja saattaa kysyä, että jos ajaisin kilpaakin.

Nostetta ohjastajana Riekkinen on saanut palvelualttiin asenteen lisäksi Salamakypärät-kilpailusarjasta. Hän on osallistunut siihen vuosina 2016, 2019 ja 2020. Ensimmäisellä kerralla sijoitus oli kolmas, toisella viides ja viime vuonna hän suitsi varman voiton.

"Salamakypärien kautta on saanut näkyvyyttä mediassa ja päässyt ajamaan kilpaa isoissa raveissa. Ja pitää muistaa, että tuommoisten kilpailujen kautta moni nuori ohjastaja pääsee ylipäätään ajamaan vähän enemmän kilpaa."

Itseään ohjastajana Riekkinen arvioi varovasti. Kehittämisen varaa hän muistuttaa olevan jokaisella osa-alueella.

"Voitonnälkäinen tietysti olen, niin kuin varmaan kaikki muutkin ohjastajat. Rauhallisuus on mielestäni vahvuus, ja voin tosiaan käydä kauempanakin ajamassa kilpaa."

Yrittäjän arkeen kuuluvat pitkät ajomatkat ja reipas työmäärä. Mikä hevosalassa kiinnostaa niin paljon, että hevosten parissa jaksaa vuodesta toiseen?

"Hevoset itsessään, varsinkin hyvät hevoset, ovat suurin innostuksen aihe. Mutta ala on kokonaisuutenakin tosi mielenkiintoinen. Laji on vaikea, mutta joka päivä voi joka paikasta oppia jotain uutta. Jokaisen osa-alueen on oltava kunnossa. Kukaan ei varmasti voi olla tässä liian hyvä."

Pitkälle kantavia tulevaisuuden suunnitelmia Riekkisellä ei tällä hetkellä ole.

"Tietysti tavoitteena on pärjätä mahdollisimman hyvin ja tehdä asiat kunnolla. Päivä kerrallaan mennään. Ulkomaille lähtemistä olen harkinnut ihan vakavastikin jossain kohtaa. Amerikan systeemi kiinnostaisi nähdä ja Ruotsissa oli jotain mahdollisuuksia jo suunniteltunakin, mutta tämä nykyinen maailmantilanne on sotkenut asioita."

Menevällä miehellä säännöllisille harrastuksille ei jää aikaa.

"Silloin kun ehditään, niin yritetään liikkua kavereitten kanssa. Lajina on yleensä lenkkeily, tennis tai golf. Liikunta on kyllä tärkeää ja sitä pitäisi harrastaa enemmänkin. Kun on hyvässä kunnossa, niin kaikki muukin sujuu paremmin."

Terhi Piispa-Helisten

Niko Riekkinen on ajanut kilpaa 595 starttia. Voittoja on kertynyt 33, kakkosia 45 ja kolmansia sijoja 60. Kuvassa aisoissa on Never Queen.