"Isä sanoi, että tästä hevoshommasta ei sitten parane” – Oikaraiset harrastavat raviurheilua koko perheen voimin

Suomenhevonen on mieleinen rotu.

Jouni Porsanger

Oikaraisten 4-vuotiaat suomenhevosorit ovat saaneet reippaasti treenikilometrejä. Edessä Rauno Oikaraisen ajama Predaattori ja takana Santeri Oikaraisen Ukon Toivo.

Rovaniemeläinen Oikaraisen perhe harrastaa raviurheilua koko perheen voimin. Kilpahevoset on keskitetty Sinettään Rauno ja Satu Oikaraisen kotipihaan. Tammat puolestaan ovat heidän poikansa Santerin hiljattain hankkimassa maapaikassa parin kilometrin päässä. Myös Santerin veli Viljami elää innokkaasti mukana omistajan roolissa.

”Isäni Reino jo aikanaan välitti työ- ja kilpahevosia etelästä Lappiin. Isä sanoi, että tästä hevoshommasta ei sitten parane”, reilut 800 starttia kilpaa ajanut Rauno Oikarainen muistelee.

Isä tiesi, mistä puhui. Rauno Oikarainen ehti välillä olla kahdeksan vuotta ilman omaa hevosta, vaikka kiersi päivätöiden ohessa kengittämässä muiden hevosia. Hän myi kaikki varusteetkin pois yksiä valjaita lukuun ottamatta.

Santeri innostui hevosista ja ilmoittautui 12-vuotiaana vuonna 2007 omatoimisesti poniajolupakurssille. Sen jälkeen perheeseen hankittiin poni ja seuraavana vuonna myös hevonen. Se oli vuosikas suomenhevosori Tarun Tykki, josta on vuosien saatossa kehittynyt valiojuoksija molemmilla lähetystavoilla.

”Olen kiinnostunut hevosten suvuista ja tilastotiedoista. Sopivan tuntuinen, vähän erisukuinen varsa löytyi Hevostalli.netin markkinoilta, mutta se oli jo myyty. Ehdin harmitella tapahtunutta saunan lauteilla isälle, mutta seuraavana päivänä myyjä otti yhteyttä ja kertoi, että varsa onkin edelleen myynnissä”, Viljami Oikarainen muistelee.

Oikaraiset kuvailevat 14-vuotiasta Tarun Tykkiä perheenjäseneksi. Se on toipunut kaksivuotiskauden tapaturmaisesta loukkaantumisesta ja myöhemmästä vakavasta loukkaantumisesta menestyväksi kilpahevoseksi.

”Tarun Tykki on täysi kymppi luonteeltaan kotona ja raveissa. Se sopisi myös sukunsa puolesta hyvin siitosoriksi, ori on kantakirjattu. Meillä on siitä ja 22,8-aikaisesta Pikku Rillasta 4-vuotias ori Predaattori ja 3-vuotias tamma Dominaattori, jotka molemmat ovat lahjakkaan tuntuisia”, Santeri Oikarainen kertoo.

Santeri Oikarainen on tallin kilpahevosten vastuuvalmentaja, vaikka myös Rauno ajaa innokkaasti treenejä. Predaattorilla on treenikaverinaan 4-vuotias ori Ukon Toivo Larsista.

”Ne opetettiin kuuden kuukauden ikäisenä. Kesän ne olivat laitumella ja sitten niitä alettiin ajella pikkuhiljaa. Nyt viimeisen parin kuukauden ajan niillä on ajettu 10–18 kilometrin lenkkiä joka toinen päivä. Ne ajetaan aina kahdestaan ja vauhtia ei kysellä liikaa”, Rauno Oikarainen kertoo.

”Jos hyvin menee, niin huhti–toukokuussa voisi olla koelähdön aika ja sitten katsellaan kilpailuja. Väkisin niitä ei viedä starttiin, vaan katsotaan miten ne kehittyvät. Niitä on kyllä maksettu isompiinkin kisoihin. Tarun Tykillä pyritään ajamaan 75-sarjoja”, 201 lähtöä kilpaa ajanut Santeri Oikarainen linjaa.

Ajopaikat ovat lähellä, mutta niille päästäkseen pitää ylittää Rovaniemi–Kittilä-kantatie kahteen kertaan. Ajan myötä ajohevoset on tarkoitus siirtää Santerin maapaikkaan, josta pääsee helpommin ajamaan.

Suomenhevoset ovat Oikaraisille mieleinen rotu, vaikka niiden kilpailuttaminen Lapin leveyksillä ei ole ihan yksinkertaista. Varsinkin enemmän tienanneiden kanssa pitää olla valmis lähtemään pitkillekin kilpailureissuille.

”Suomenhevosen kanssa näkee ehkä vielä paremmin sen kehityksen, varsinkin kun niitä itse rakentaa varsasta asti. Suomenhevonen on myös monipuolinen, sillä ajaa vaikka puut metsästä”, Santeri Oikarainen sanoo.

Ravien nykytilanteeseen liittyen Oikaraisilla on selkeä viesti päättäville tahoille: ravipäiviä ei saa ottaa pois pohjoisesta.

”Ja pitää muistaa, että myös kesäradat ovat tärkeitä. Niiltä varsinkaan ei saa kilpailupäiviä rokottaa”, Viljami Oikarainen painottaa.

Nuorille ohjastajille Oikaraiset toivovat lisää kilpailumahdollisuuksia myös pohjoiseen.

”Oulu ja siitä pohjoiseen olevat radat, myös kesäradat, kun ajaisivat vaikka yhden lähdön nuorille ohjastajille kukin, niin siitä saisi jo kilpailusarjan aikaan.”

Pojat Viljami (vas.) ja Santeri sekä heidän isänsä Rauno Oikarainen ovat innokkaita hevosharrastajia. Suomenhevosori Tarun Tykki lasketaan perheenjäseneksi.