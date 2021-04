Indy Lane Journey Stablen ja Marko Korven uuden nousun lipunkantajana

Ville Toivonen

Marko Korpi valmentaa Journey Stablen hevosia Ruotsissa.

Indy Lane (Ready Cash) aloitti uransa Björn Röcklingerin valmennuksessa ja Journey Stablen Porin Ässien patapaidan mallisissa ohjastajaväreissä kolmevuotiaana kahdella voitolla. Nelivuotiskausi toi lisää menestystä, mm. Solvallan Margaretas Tidiga -lähdön 300000 kruunun arvoisen voiton. Ohjissa oli siinä, kuten useimmiten koko uran matkalla, Jorma Kontio.

Nelivuotiskausi päättyi Rommessa 75-voittoon, mutta sen jälkeen on ollut takkuista. Journey Stablen pitkä odotus on kuitenkin kannattanut. Marraskuussa selvitettiin koelähtö ja 2021 seitsemänvuotiaana ruuna on ollut hyvä kaikissa kolmessa startissaan. Nelossijaa hyvällä kirillä on seurannut kaksi tyylikästä keulavoittoa.

Tästä pääset katsomaan Indy Lanen torstain voiton.

"Ensin oli jalkavammaa ja sitten on ollut vähän kaikkea, yhtä toisen jälkeen", Marko Korpi, joka on valmentanut ruunaa Enköpingissä Journey Stablella viisivuotiskaudesta asti, huokaa.

"Olen kyllä aina luottanut tähän hevoseen, mutta välillä on tuntunut, ettei tästä tule valmista ikinä. Esimerkiksi jo viime vuoden elokuussa tuntui tosi hyvältä, jopa paremmalta kuin nyt. Sitten tuli kuitenkin virusta ja mm. mätäpaise - ihan kaikkea mahdollista siis. Ainakin kaikki on koitettu tehdä huolella ja kärsivällisesti, ja nyt on sellainen tunne, että se on kannattanut."

"Olen saanut treenata mm ME-tamma Skully Gullya (Yankee Glide) ja ajaa toisaalta erittäin kovan luokan hevosia monessa paikassa hevostöissäni, esimerkiksi Tuomas Korvenojalla. Silti on sellainen tunne, että tämä on luokaltaan kyvykkäin hevonen, johon olen saanut koskea. Se on raju pakkaus, ja nyt startit tauon jälkeen ovat menneet aika nappiin suunnitelman mukaan. Ensin Kaj Widell ja voitoissa Jorma ovat ajanut tarkasti hevosta rakentaen. Jotenkin tuntuukin että Jomppe erityisesti tykkää tästä hevosesta myös, kuten siis minäkin."

"Indy starttaa pronssidivisioonan voittosummalla, joten tuntuu että sillä olisi uraa edessä Ruotsin 75-tasollakin, ja sinne varmaan suunnataan pikkuhiljaa. Antaa eläinlääkäri Jarno Kauhasen käydä ensi viikolla heppaa läpi ihan normaalin suunnitelman mukaan ja katsotaan sitten."

Miten M. Korvella ja Journey Stablella muuten menee?

"Jään nyt kesälomalle (hehheh, räntää sataa ja tuulee). On sovittu viiden päivän vapaa ja aion viettää aikaa perheen kanssa, lukea ja suoraan sanoen nukkua. Kaksosten syntymän jälkeen on ollut harvoin aikaa lukea jotain, ja nyt aion tehdä sen. Ehkä ottaa Dan Brownin uusimman käsittelyyn. Pidän hänen kirjoistaan ja sellaisista romaaneista, joissa juonessa historialliset faktat ovat ainakin osin kohdallaan ja lavasteet ovat oikeissa historiallisissa puitteissa."

"Luin esimerkiksi Brownin Enkelit ja Demonit, kun asuimme Rooman liepeillä, ja se jotenkin elävöitti asumista siellä ja niitä hienoja paikkoja. Muutenkin menee ihan mukavasti. Tallin kaksivuotiaat tuntuvat lupaavilta, varsinkin oriit Jaguar Journey (Muscle Mass) ja Jasper Journey (Maharajah). Kummallakin on ajatus ajaa koelähtö ajoissa kesällä ja mahdollisesti kilpaakin kakkosena jo."

"Toivotaan että Indy Lane ja tallin hevoset nyt alkaisivat pysyä vähän terveenäkin. Muillakin kuin Indyllä on toiveita 75-lähdöistäkin ja varsoissa on tietenkin mahdollisuuksia. Olen koittanut muistuttaa maksamaan parhaita lupauksia mukaan ikäluokkakisoihin."

"Nuori Maria Taipale on nyt saanut tämän Journey Stablen projektikseen. Toisaalta hän yrittää kunnioittaa isänsä (Heikki Taipaleen) muistoa tässä hevostoiminnassa ja toisaalta hän rakentaa omansa näköistä toimintaa. Uskon että meille koittaa vielä mukavia hetkiä Journey-hevosten kanssa."

