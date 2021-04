Just A Flirt ulkoilee intoa täynnä - tallikaveriksi hankittiin Leon, 13,8

Terhi Piispa-Helisten

Just a Flirt oli ravikevään kuumimpia nimiä ennen loukkaantumistaan. Se kutsuttiin jopa Seinäjoki Raceen, mutta paikkaa ei huolittu ja pian tämän jälkeen saatiin jobinpostia ruunan hankositeestä.

Vimpeliläistallin tähti Just A Flirt (All Laid Out) on hyvin toipumassa vammastaan ja seuraksi saapui viikonloppuna yhdeksänvuotias ruuna Leon (Quaker Jet). Leon hankittiin ainakin osittain valmentaja Jasmiina Ahon tyttären Aleksandra Rantalan montéhevoseksi.

"Kyllä Leonilla kärryurheiluakin varmasti vielä kokeillaan", naurahtaa Aho.

"Se ilmoitettiin starttiin jo sunnuntaiksi Kaustiselle Heli Perkiön ratsastettavaksi. Saa Heli antaa meidän 'Sandralle' vinkkejä. Käytiin Perhossa tänään ajamassa 20-vauhtia kovimmillaan vedoissa. Ihan älyttömän hieno hevonen tuli, mutta vaikea sanoa, saadaanko se vielä kuinka paljon syttymään. Juteltiin Hannu Korven kanssa tästäkin hevosesta viikonloppuna Seinäjoella, ja tilanne päättyi tällaiseen ratkaisuun. Ihan itselleni ja tyttärelle tämän ostin."

Tästä pääset Leonin uran tietoihin.

Just A Flirtin tilanne kiinnosta luonnollisesti kovasti.

"Justus ei ole ontunut jalkaansa yhtään missään vaiheessa, ja älyttömän pirteänä se tuolla sairastarhassaan päivystää ja spurttailee - vähän turhankin pirteänä. Sille annetaan jalkaan prp-hoito 27. päivä ja muuten annetaan aikaa juuri niin paljon, kuin se tarvitsee. Ajattelen että se voisi olla takaisin radoilla ensi talvena, jos hyvin menee. Aika pian aletaan liikuttelemaan hevosta ihan tosissaan. Sehän on nykynäkemys siitä, miten parannetaan paikat parhaiten. Mitään kovia vauhteja ei tietenkään harrasteta, mutta ihan tosissaan liikutellaan muuten kuitenkin, jotta saataisiin paikat vahvaksi ja aikanaan kestämään taas."

Tästä pääset Just A Flirtin kilpailutietoihin.