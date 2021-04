Dopingtuomittu Fabrice Souloy sai lisenssin Ranskan sisäministeriöltä

Ville Toivonen

Ranskalainen Fabrice Souloy on maan raviviranomaisten arvion mukaan dopingrangaistuksensa kärsinyt ja saa taas valmentaa. Tuleeko tallin huippuhevosille kutsuja Pohjoismaihin, pohditaan toimittajan kommentissa?

Normandialainen Fabrice Souloy on Ranskan raviurheilun keskusjärjestön viikkotiedotteen mukaan saanut valmentajalisenssinsä takaisin. Tämä tapahtui siitä huolimatta, että Souloy sai rikkomuksistaan 10 vuoden valmennuskiellon, jonka täytäntöönpanosta on alle neljä vuotta.

Käytännössä Ranskan keskusjärjestön jakama rangaistus ei ole ollut aivan niin massiivinen, miltä kuullostaa muutenkaan, sillä toiminta Souloyn perheen valmennuskeskuksessa Haras de Ginaissa on jatkunut keskeytyksettä. Vastuuvalmentaja on ollut Souloyn vävy Philippe Billard.

Soulouyta on näkynyt jopa ravikilpailujen voittajakehissä, joten kieltoa on siinäkin mielessä ainakin pohjoismaisesta sääntöperspektiivistä katsottu Ranskassa läpi sormien.

Nyt Souloyn valmennuslistoille on palannut 75 ravuria, kun Billardilla on enää 15. Jälkimmäisessä joukossa on mm. suomalaisomistuksessa kilpaileva menestysravuri Martin De Bos, joka starttaa lauantaina Pariisin toisella raviradalla Enghienissä.

Suurin piirtein näin kirjoittaa Pohjoismaissa Souloyn kiellon kumoamisesta ensimmäisenä uutisoinut Travronden-media: Ranskan laissa on kohtia, jotka viittaavat rangaistuksen, joka käytännössä vastaa 10 vuoden ammatinharjoittamiskieltoa, täytäntöönpanon olevan vaikeaa.

Ranskalaisen ajatusmaailman ja EU-periaatteiden mukaisesti siis ihmisen on saatava harjoittaa ammattiaan. Näin voidaan ajatella Ranskan sisäministeriön jyränneen raviurheilun keskusjärjestön Souloyn asiassa.

TOIMITTAJAN KOMMENTTI: KAKSINAISTA MORAALIA?

Fabrice Souloyn johtamassa valmennuskeskuksessa on tälläkin hetkellä Europpan huippuihin lukeutuvia ravureita. Viisivuotias Gu d'Heripre oli heti debyyttikautensa aikuisten sarjoissa alussa Prix d'Ameriquen, Euroopan suuripalkintoisimman ravikilpailun, kolmas. Suomalaisomistuksessa juokseva Martin De Bos taas on mennyt täyden matkan voittojuoksussa 10,5 ja on myös potentiaalinen suurkilpailuosallistuja, jos jatkaa nousuaan.

Nyt on äärettömän mielenkiintoista nähdä, miten pohjoismaiset suurkilpailujärjestäjät suhtautuvat Haras de Ginain hevosiin, jotka toisivat tasoa ja kansainvälisyyttä. Aiemmalla urallaan Souloy oli ahkera vierailija Pohjoismaissa Suomea myöten.

Ruotsalaiset esimerkiksi, ovat olleet viime vuodet herkkiä kieltäytymään kutsumasta valmentajia, joiden kilven he ovat katsoneet tahrautuneen. Ruotsissa on Ranskan jälkeen Euroopan toiseksi suurimmat palkinnot raviurheilussa, ja sinne on pyrkyä myös runsaasti. Muun muassa italialaisen Alessandro Gocciadoron ja Italiassa vaikuttavan saksalaisvalmentajan Holger Ehlertin on välillä ollut vaikea saada suurkilpailukutsua Ruotsista hevosilleen. Näin on ollut siitä huolimatta, että mainitut valmentajat ovat rangaistuksensa kärsineet.

Ruotsalaisten ravi-instituutioiden korkea moraali on viime aikoina joutunut erityiseen testiin. Ulkomaisten toimijoiden kutsumattomuus em. tyyliin joutuu jatkossa outoon valoon, jos ja kun hermokatkaistulla Propulsionilla monet vuodet eurooppalaiset kaviourat suorastaan putsannut Daniel Redén saa jatkaa kilpailemista ja harjaamista vuosi kiinnijäämisensä jälkeen ilman rangaistusta. Esimerkiksi tallin Don Fanucci Zet on yksi suurmmista spekulanteista kevään Elitloppetiin.

Ruotsin keskusjärjestön elimet eivät ole vajaan vuoden aikana onnistuneet jakamaan mitään rangaistusta Propulsionin omistajalle Stall Zetille ja valmentajalle. Maan säännöissä määritellään selvin sanoin näiden vastuu, mutta rangaistus puuttuu, ja Redén jatkaa voittokulkuaan. Kello todellakin tikittää. Souloy "lusi" alle neljä vuotta, mutta tuleeko Redénille ja Stall Zetille rangaistusta lainkaan?

Pahinta ruotsalaisten kannalta on, että maan ravien keskusjärjestö ST tuntuu muutenkin tössineen tapauksessa erityisen hartaasti. Näin oli ainakin antaessaan jenkkioriille 2015 kilpailuoikeuden. Osa todisteista viittaa, että on sössitty myös matkan varrella annettaessa oriin jatkaa kilpailemista, vaikka ehkä on jo tiedetty hermokatkaisusta. Näin tuntuisi, että seurausten pitäisi kohdistua myös keskusjärjestöön itseensä - ainakin osaksi?

Muissa eurooppalaisissa maissa kuin Ruotsissa järjestetyissä kisoissa "kakkoseksi" Propulsionin takana jääneiden hevosten omistajien voisikin kannattaa järjestää ryhmäkanne Ruotsin keskusjärjestöä vastaan? Ruotsin kisojen palkinnot on jo maksettu uusiksi Propulsionin tultua "hylätyksi" siellä viiden vuoden ajalta, mutta muissa maissa, mm. Suomessa, tulojärjestykset ovat edelleen väärin.

Löytyykö Ruotsista ketään, joka kantaisi vastuunsa Propulsionin tapauksessa? Ja vaikka "syyllinen" onnistuttaisiinkin nimeämään, kuka korvaa lajille ympäri Eurooppaa aiheutuneet vahingot? Näitä kannattaisi myös miettiä, ennen kuin alkaa taivastella ranskalaisten lepsuutta Souloyn tapauksessa.