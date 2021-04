Suomalaisruuna Whole Lotta Love jyrää Ranskassa - nyt vuorossa Enghien

Lauantai toi suomalaismenestystä Ranskasta. For You Kotka Oy:n omistama Whole Lotte Love oli tosiaankin vahvin Enghienissä. Ruunan voittama ykköspalkinto oli 26100 euroa.

Gerard Forní

Whole Lotta Love aiemmassa Vincennesin voitossaan. Rattailla ruunaa valmentava ja Enghienissäkin ohjastanut Philippe Daugeard.

Whole Lotta Love starttasi numerolla seitsemän auton takaa. Philippe Daugeard jäi kiihdytyksen jälkeen vetämään toisen radan jonoa valmennettavallaan, mutta molemmat, sekä kuski että hevonen, ottivat asian tyynesti.

Edellinen startti Vincennesistä oli nimittäin tuottanut samalta juoksupaikalta saman lopputuloksen jopa palkinnon suuruutta myöten. Myös kilpailtava matka ja lähetystapa olivat jokseenkin samoja. Auton takaa lähdettiin ja täyttä matkaa ajettiin. Tänä lauantaina Enghienissä kyseessä oli Prix de La Port d'Auteuil 2150 metrin matkalla, eli juoksu oli 50 metriä pitempi kuin Vincennesissä. Whole Lotta Love (Dream Vacation) kesti edelleen kiertämisensä varmasti ykköseksi.

Whole Lotta Love ja Daugeard olivat lähtönsä suosikkeja. Voittoajaksi tuli komea 11,4. Nopeimmillaan kahdeksanvuotias ruuna on mennyt täyttä matkaa kilometriaikaan 11,0. Ruunan voittosumma komistui 330725 euroon, joista isoin osa on Ranskasta, jonne hevonen siirtyi 2018. Whole Lotta Loven kasvattajan ja omistajan For You Kotka Oy:n takana on kotkalaisen Yrjö Piiraisen vetämä kaveriporukan kimppa.

Kisassa oli mukana myös Mika Vihelän omistama ja kasvattama seitsemänvuotias Martin De Bos (Maharajah), mutta ori laukkasi jo neljännen kerran viiteen viime starttiin. Franck Nivárd on onnistunut ohjastajana Philippe Billardin valmentamalla Martinilla parhaiten Ranskan radoilla, mutta nyt laukka tuli hänenkin ajamanaan. Alku sujui ravia häiriöistä huolimatta, mutta parin sadan metrin jälkeen tuli taas hyppy.

