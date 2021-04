Hevoskasvattajien säätiön hyväntekeväisyyshuutokauppa starttaa: kiinnostaisiko Charmen pytty tai Islan vetolaput?

Huomenna starttaa viikon mittainen hyväntekeväisyystempaus Starinitan internethuutokauppasivulla. Jos olet kiinnostunut omistamaan jotain erikoista, johon liittyy ravitarinoita kovimmasta päästä, tilaisuutesi on tullut!

Anu Leppänen

Kiinnostaako Vieskerin uraan liittyvä esineistö? Suomen Ravihevoskasvattajien Säätiön huutokaupassa ravien nuorisotyön hyväksi myydään monien ravilegendojen uriin liittyvää tavaraa. Kuvassa vanha mestari ja Kari Ahokas vierailulla Vermon kunkkareissa 2017.

Lehgendaaristen raviesineiden huutokauppa lienee ensimmäinen laatuaan Suomessa. Esineistö on ainakin raviurheilun historian näkökulmasta todella merkittävää, ja on jännä seurata, miten korkealle lajin historiaa arvostetaan näin huutokauppamielessä.

On Vekselin voittamaa taide-esinettä, Tuomo Mäkelän ajoasua, Isla J Braven vetolappuja, joilla ihmeruuna voitti ja voitti vuodesta toiseen sekä muun muassa Charme Asserdaliin liittyviä esineitä. Jopa maailman ykkösravuri Varenne on mukana kuvassa hoitajansa Iina Rastaan saaman muistomitalin myötä. On Vieskeriä, Pekka Korpea, Vonkausta, Houston Laukkoa ja Santtu Raitalaa ja vielä paljon muuta mehevää. Huutokaupat alkavat keskiviikkona 28.4. ja menevät porrastetusti kiinni tiistaina neljäs toukokuuta.

Suomen Ravihevoskasvattajien Säätiö myy lahjoituksina saamiaan esineitä hyvään tarkoitukseen. Tuotoilla rahoitetaan ravien nuorisotyön stipendejä, joita säätiö jakaa. Esineistö on nähtävillä Suomen hevosenomistajien keskusliiton tiloissa Jokimaalla sopimuksen mukaan. Suomen Ravihevoskasvattajien säätiö on SHKL:n alajärjestö.

Tästä pääset huutokauppasivulle.

"Ihmiset ovat lähteneet mahtavasti mukaan talkoisiin", hevosenomistajajärjestön toiminnanjohtaja Mitja Nummenmaa iloitsee.

"On löytynyt apua esineistön löytämiseksi ja kuljettamiseksi tänne. Aikaisempi hevosenomistajajärjestön aktiivi Harri Voutilainen ideoi tämän jo viime vuonna ja nyt saatiin tulille. Iso kiitos hänelle ja lahoittajille!"