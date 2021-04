Melkolle huippuhevosia Saksasta - Elian Web tähtää Paralympiaraveihin

Terhi Piispa-Helisten

Katja Melkko ja kuvan Suur-Hollolan sankari Elian Web ovat menossa ensi viikolla Åbyn huippulähtöön. "Eetu" on saanut myös uusia kovia tallikavereita Saksan suunnalta.

Tsunami Diamant (Gustav Diamant) oli kakkonen ja meni Saksan kaikkien aikojen kovimman tuloksen 10,4 Oslo Grand Prixissä juoksussa, jossa Vitruvio ja Elian Web hurjastelivat ensimmäisen kierroksen 07,5-tahtia. Sen jälkeen nyt seitsemänvuotiaan meno on hollantilaisen Paul Hagoortin valmennuksessa ollut vaisumpaa ja tänä vuonna ori ei ole vielä startannut.

Tsunami Diamant on tienannut 344224 euroa ja voittanut 13 kaikkiaan 34 kilpailustaan. Tsunami Diamant on saksalaisen Schwartzin perheen omaa kasvatusta molemmilta puolilta, sillä myös oriin isä Gustav Diamant (S.J.'s Photo) 10,9 ja 555572 euroa on perheen oma hevonen. Gustav Diamant on jättänyt muitakin hyviä, mm. Stonewashd Diamantin 11,3, joka Peter Untersteinerillä juoksi kruunumiljonääriksi.

Samoin Katja Melkolle samassa kuljetuksessa Saksasta tullut ruuna Vice Versa Diamant 13,9ake on Tsunami Diamantin viisivuotias täysveli ja todella lupaava tapaus niin ikään. Vice Versa on käynyt todella voitokkailla kilpailumatkoilla Ruotsissa aikaisemminkin Hagoortin tallista.

"Tämä oli aika yllättävä tapaus" Katja Melkko huokailee.

"Schwartzit seuraavat tarkkaan Ruotsin raviurheilua, sillä heillä on ollut täällä hevosia treenissä ja ne ovat myös käyneet Keski-Euroopassa kilpailemassa täällä usein. He olivat vielä enemmän Ruotsin raveja seuraavan tuttunsa kanssa keskusteltuaan päätyneet uuden tallin valinnassa meihin, mikä tuntuu hienolta."

"Hevoset tulivat perjantai-iltana omistajapariskunnan tuomina. Ne ovat terveen tuntuisia, joten tästä on hyvä aloittaa. Varsinkin, kun omistaja Andy Schwartz sanoi, että ei saa soittaa kuuden viikon päästä, että nyt on viivalla, vaan pitää tehdä vielä perusteellisempaa työtä. Hevoset olivat olleet kotona hänen vaimonsa hoidossa jonkin aikaa. Kipeitä paikkoja oli hoidettu ja hevosten oli annettu levätä. Lisäksi ainoa tavoite kuulemma on, että ne tulevat takaisin iloisina ja hyvässä kunnossa."

"Scwartzeilla on parhaimmillaan ollut jopa 300 hevosta, mutta nyt ollaan pienentämässä. Tällä hetkellä on kuulemma enää 'vain' 25 siitostammaa. Jännä projekti näiden kahden kilpahevosen kanssa joka tapauksessa. Tsunami näytti ottavan meidän yli 10 orihevosen pomon paikan heti. Vice Versalla on kuulemma luokkaan nähden vähän rahaa (18853 euroa, 12 starttia - 6 voittoa), koska se on aina onnistunut olemaan kipeä, kun sille on Saksassa ollut isompaa rahaa tarjolla."

Mitä suunnittelette Elian Webin kanssa, joka saisi puolustavana mestarina paikan Paralympiaravien finaalissa?

"Kyllä me Åbyyn puolentoista viikon päästä olemme menossa. Ruuna on oikein terveen ja hyvän tuntuinen, mutta paras terä on puuttunut starteissa. Nyt se on ollut dieetillä, ja tosi tarkkaan on laskettu ja mietitty, mitä se syö. Se tuntuu treenissä entistä terävämmältä ja olen toiveikas sen suhteen että se vanha 'Eetu' löytyy, mutta tietenkin se on antanut meille jo niin paljon, että jos kilpailusärmää ei löydy, niin sitten ei."