Kempille syntyy nyt vauhdilla varsoja huippuaineksista - Suomen ensimmäinen Walnerlainenkin saatiin

Kimmo Kempin perhe on palannut takaisin Suomeen ja se näkyy lämminverikasvatuksessakin. Kahdeksasta huippuemistä Suomeen syntyvästä varsasta tällä kaudella puolet on nyt putkahtanut maailmaan, tuoreimpina ainutlaatuiset orivarsat Walnerista ja Southwind Frankista.

Katri Rantala

Tässä köllöttelee varsin todennäköisesti ensimmäinen Suomessa syntynyt ME-ori Walnerin jälkeläinen, ori emästä Abiona Hanover.

Maaliskussa Kempille syntyi Katri Rantalan Ranch-tallilla Asikkalassa yksi tammavarsa ja huhtikuussa on toistaiseksi tullut kaksi oritta - kaikki Suomen mittapuulla poikkeuksellisen kovista aineksista. Lisäksi Peltolan perheen hoivissa Mikkelissä tuli myös maaliskuussa yksi Suojalampi Stablen kanssa yhteinen tammavarsa. Huhtikuussa ei odoteta enää enempää, vaikka kaikkihan on mahdollista. Odotuksessa olevien neljän lisävarsan lasketut ajat ovat toukokuun toisesta päivästä eteenpäin.

Kemppitallin varsojen emät ovat kansainvälisestikin kovaa luokkaa ja kolmen tämänkeväisen varsan isät ovat Suomessa kasvatetuissa jopa ennennäkemättömiä. Toissapäiväisen orivarsan emä Chance d'Occagnes on nuori Ready Cashin tytär kovalta ranskalaisemälinjalta. Isä on Southwind Frank (Muscle Hill), jonka ensimmäinen 49 varsan ikäluokka oli kaksivuotias viime kaudella. Syntynyt varsa lienee ensimmäinen tästä isästä Suomessa.

Southwind Frank sijoittui ensimmäisellä pienehköllä ikäluokallaan Amerikan kaksivuotisikäluokan yhdeksänneksi n. 1,2 miljoonan dollarin palkinnoilla. Varsamäärä oli top 10 -oriiden pienin. Noista 49 syntyneestä Southwind Frankin jälkeläisestä 29 starttasi. Tämä kausi on alkanut vielä paremmin, sillä 'Frank' on kolmevuotistilaston tämän hetken ykkönen - toki kausi on nuori. Nyt noista 49 varsasta 20 on startannut ja tienannut yhteensä 155061 taalaa, millä irtoaa selvällä erolla ykköstila. Tässäkin startanneiden määrä on vielä kymmenen kärjen pienin, joten alkua voidaan luonnehtia lupaavaksi. Seuraavina listalla ovat Bar Hopping (Muscle Hill) ja Muscle Hill itse.

Toiseksi tuorein Kemppitallin tulokas on taas orivarsa 15,3 kaksivuotiaana menneestä Abiona Hanoverista (Credit Winner). Jos Southwind Frank hallitsi Pohjois-Amerikan kaksivuotisikäluokkaa 2015, oli tämän oripojan isä Walner (Chapter Seven) 2016 kakkosten kuningas mm. ME-ajallaan 09,4. Kolmevuotiaana Walner meni 08,6 ennen kuin loukkaantui ennen Hambletoniania. Myös Walnerin varsa lienee ensimmäinen laatuaan Suomessa syntyneiden joukossa. Walnerin on kasvattanut suomalainen Kanadassa asuva Esa Lahtinen. Walnerin vanhimmat varsat ovat nyt kaksivuotiaita.

Credit To Elginin 14,8 (Credit Winner) tytär Father Patrickista (Cantab Hall) syntyi neljäs maaliskuuta. Father Patrickinkään jälkeläisiä ei Suomessa mitenkään vilise. Vuodenvaihteeseen mennessä niitä oli syntynyt Suomeen kuusi. Maaliskuun 16. taasen Paladin-tamma (Yankee Glide) synnytti Suojalampi Stablella Mikkelissä tammavarsan What The Hillistä (Muscle Hill). Myös tämä varsa näyttäisi heppa-järjestelmän tietojen mukaan olevan isänsä ensimmäinen Suomessa. Samoin What The Hillin vanhin ikäluokka on tänä vuonna kaksivuotiaita.

"Tämä on tästä syystäkin jännin aika vuodesta", Kimmo Kemppi toteaa.

"Mukava saada välillä orejakin, kun tammoilla aloitettiin, mutta itse asiassa en kyllä erityisesti ajattele yleensä toisen sukupuolen olevan toista toivotumpi. Oriista voi saada keskimäärin paremman hinnan, mutta tammat ovat taas jatkossa jalostukselle ehkä vielä tärkeämpiä - molempi parempi siis."

Varsoneiden Kemppi-tammojen tämän kauden "sulhaset" ovat seuraavat: Abiona Hanover-Love You (Coktail Jet), Chance d'Occagnes-Greenshoe (Father Patrick), Credit To Elgin-Six Pack (Muscle Mass) ja Paladin-Kadabra (Primrose Lane). Kadabrahan kuoli hiljan, mutta sen pakasteella voi vielä siementää.