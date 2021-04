Ubertino Grif notkeana kohti Finlandiaa - joutuu muuttamaan omasta karsinastaan kisoissa?

Riku Niittynen

Ubertino Grif treenasi komeassa kunnossa Vermon kaviouralla keskiviikkoaamun rattaillaan nykyinen vakiotreenikumppaninsa Tom Eriksson.

Ubertino treenasi Tom Erikssonin varmoissa käsissä rauhallisen hiitin, mutta loppu oli terävämpää, kuten videolla näkyy. Reima Kuislan omistama italialaisori näyttää saavuttaneen huippuvireen juuri sopivasti kauden isoa kotiradan tapahtumaa silmälläpitäen - loppu riippuu sitten päivästä, lähtöpaikasta ja vastustajistakin. Kukaties vielä siitäkin, saako ori asustaa kisapäivän omassa karsinassaan vai ei?

Vermossa on viime syksystä alkaen ollut käytäntö, jossa kaikki Finlandia-hevoset asustavat kilpailupäivän valvotussa ympäristössä vierastallissa. Paikalle matkustaville hevosille asiassa ei ole mitään ihmeellistä, mutta Ubertino Grifille (Libeccio Grif) muuttaminen vierastalliin tuntuisi lisärasitukselta, kun se jo alunperinkin asuu Vermossa kotikarsinassaan?

"Tällainen käytäntö on tullut kansainvälisten kisojen järjestämiseen viime vuosina", Suomen Hippoksen toimitusjohtaja Sami Kauhanen kertoo.

"Lähtökohtana on, että homma on tasapuolista kaikille kilpailjoille, mutta toki Ubertino Vermossa asuvana on hieman erikoistapaus. Täytyy pohtia tätä kysymystä Hippoksen eläinlääkärin Martti Talan ja Vermon kisan järjestäjien kanssa vielä."

Tässä linkki Hippoksen tiedotteesta kertovaan uutiseen Finlandia-ajon erityistoimista.

Mitä miettii karsina-asiasta Vermossa Ubertino Grifin päivittäisestä valmennuksesta ja hoidosta vastaava kokenut hevosihminen Tom Eriksson?

"Kyllähän se ilman muuta olisi plussaa, jos Ubertino saisi asua kotikarsinassaan", Eriksson myöntää.

"Ubertino on ihan hyväkäytöksinen, mutta ori kuitenkin ja aika vilkas näin keväisin. Uusien hevosten ja uuden karsinan kanssa tulee varmasti ylimääräistä säätöä, ja hevonen levottomammaksi. Mutta jos se on sääntö niin sitten on ja sääntöjen mukaan tietysti mennään. Olisi kyllä hyvä jos saataisiin ihan kaikki plussat käyttöön, kun muutenkin ollaan aika ahtaalla kovan ulkomaalaisjoukkueen kanssa me suomalaiset."

Miltä hevonen muuten vaikuttaa suurtapahtuman alla?

"Hyvältä. Olin ttyytyväinen siihen, miltä ori tänään tuntui kevyessä hiitissä. Se menee nyt eteenpäin jos ja kun saa starttailla säännöllisesti ja tuntuu, että oriin terveysongelmien kanssa on opittu nyt elämään. Tehtävä on tiukka, mutta hevonenkin aika hyvä ja se tuntuu mukavalta juuri nyt."

"Ubertino ei ole enää varsa ja sillä on ollut omat ongelmansa, mutta silti tuntuisi, että jos se saastarttirytmin päälle, ori voisi olla ensi vuonna vielä pykälää parempi. Toivotaan, että nousu jatkuu joka tapauksessa. Se tuntuu menevän koko ajan eteenpäin, ja paremmalta se tänään tuntui, kuin esimerkiksi ennen Seinäjokea."